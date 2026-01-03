Expresidente ruso dice que solo arsenal nuclear garantiza protección de un país

1 minuto

(Actualiza con nuevas declaraciones de Medvédev)

Moscú, 3 ene (EFE).- Solo el arsenal nuclear puede garantizar la «protección fiable» de un país, afirmó este sábado el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, al comentar la situación en Venezuela.

Según el exmandatario, ahora lo que tienen que hacer todos los países es «fortalecer al máximo sus fuerzas armadas».

Así, agregó, evitarán que unos «ricos osados» alteren su orden constitucional «en busca de petróleo u otra cosa».

Según Medvédev, se trata de un «excelente ejemplo» de las políticas de pacificación de Estados Unidos.

El ataque a Venezuela, dijo, es una «brutal operación militar en un país independiente que no representaba ninguna amenaza para Estados Unidos».

«En resumen, otro paso brillante para (recibir) el premio Nobel», ironizó.

Moscú tachó previamente de una «violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente» la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa.

Rusia criticó también la «agresión militar» de Washington contra Venezuela y llamó al diálogo para evitar una mayor escalada de las tensiones.EFE

mos/ajs