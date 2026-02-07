Expresidentes iberoamericanos piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela

Miami (EE.UU.), 2 feb (EFE).- Expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, como los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, y el colombiano Álvaro Uribe, demandaron este sábado que todos los presos políticos en Venezuela sean liberados y la «derogación de las leyes represoras».

«32 ex jefes de Estado del Grupo IDEA -Iniciativa Democrática de España y las Américas-, demandan la liberación incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, tanto como la derogación de las leyes represoras dictadas en Venezuela», informó la asociación en redes sociales.

Los exlíderes iberoamericanos compartieron un comunicado firmado por todos ellos en el que indicaron que «la libertad plena y el cierre de los juicios arbitrarios» a los que los presos se vieron sometidos «se encuentran pendientes», y que mientras no se deroguen las leyes «represoras» que les llevó a prisión todavía pueden ser vulnerables ante la Justicia.

Además, advirtieron que un proyecto de ley de amnistía que actualmente se discute en la Asamblea Nacional venezolana por «diputados del régimen represor» amenaza con discriminar a las víctimas a las que se otorgará el beneficio.

La declaración coincide con un recuento compartido este sábado por la mayor coalición opositora venezolana del número de presos políticos que han sido liberados desde la captura del presidente, Nicolás Maduro, el 3 de enero en una intervención militar estadounidense en Venezuela.

Según registros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), al menos 391 presos políticos han sido excarcelados desde el pasado 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron la liberación de «un número importante» de personas.

Sin embargo, el Gobierno encargado cifra las excarcelaciones en 895 desde diciembre de 2025, pero no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687, aunque el Ejecutivo niega que haya arrestados por estos motivos y asegura que cometieron delitos. EFE

