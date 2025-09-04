The Swiss voice in the world since 1935

Expulsan a un estudiante en Tayikistán por llegar al centro de estudios en vehículo propio

Moscú, 4 sep (EFE).- Un estudiante tayiko ha sido expulsado de su centro educativo por llegar a clase al volante de un vehículo, algo prohibido por ley en esa república asiática, informó este jueves la prensa local.

Según la agencia Avesta, los hechos ocurrieron en la capital del país, Dusambe, y el estudiante expulsado es un joven que cursaba estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Tayikistán.

«De acuerdo con las leyes reglamentarias y la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Tayikistán, los estudiantes tienen estrictamente prohibido llegar a clase en sus vehículos personales», señaló la Policía.

El infractor de esa norma, agregaron, se presentó en la universidad, conduciendo un Range Rover.

Seguidamente, el estudiante fue expulsado por tres años sin posibilidad de readmisión.

Según las autoridades, el cumplimiento de la norma es importante para garantizar la «igualdad de condiciones para todos los estudiantes».EFE

