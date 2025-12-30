Exsenador argentino preso en Paraguay cambia su lugar de reclusión domiciliaria

Asunción, 30 dic (EFE).- El exsenador argentino Edgardo Kueider, detenido en Paraguay hace poco más de un año junto a su secretaria, Iara Guinsel, por la presunta tentativa de contrabando de divisas, cambió su sitio de reclusión domiciliaria de la capital del país, Asunción, a la vecina ciudad de Luque, informó este martes la prensa local.

De acuerdo con el medio Última Hora, Kueider y Guinsel sufrieron la finalización anticipada del contrato de alquiler del apartamento en el que residían en Asunción, donde cumplían su arresto domiciliario.

Por ello, propusieron mudar su prisión domiciliaria a un inmueble de Luque, una petición que el juez del Tribunal Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, autorizó.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Paraguay confirmó el pase a juicio oral y público de ambos al señalar como «inadmisible la apelación general» que habían interpusieron.

Kueider y Guinsel fueron interceptados por las autoridades cuando intentaron ingresar el 4 de diciembre de 2024 por el Puente de la Amistad, que une a la localidad paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú, en una camioneta.

Según consta en el acta de imputación de la Fiscalía, se hallaron en el vehículo que ocupaban 211.102 dólares, 646.000 guaraníes (unos 82,53 dólares entonces) y 3,9 millones de pesos argentinos (unos 3.852 dólares) sin declarar.

Días después de la detención, el Senado argentino expulsó a Kueider por inhabilidad moral, con una votación de 61 a favor, cinco en contra y una abstención.

Kueider fue elegido senador en 2019 como parte de la coalición peronista Frente de Todos, pero en junio de 2024 se distanció de su tolda política para votar a favor de la Ley Bases, promovida por la alianza oficialista La Libertad Avanza, liderada por el presidente argentino, Javiel Milei.

En Argentina, el político enfrenta una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y por su eventual vinculación en el cobro de sobornos en el Juzgado Federal de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, entre 2017 y 2019, cuando era director de la empresa estatal de electricidad de Entre Ríos, Enersa.

También es investigado en Entre Ríos por la presunta compra de departamentos y estacionamientos en un edificio de lujo en la capital provincial, que, según medios locales, están registrados a nombre de su secretaria y de la empresa Betails, de la cual el exsenador declaró ser accionista del 50 %.EFE

