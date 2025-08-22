Exteriores palestino pide a los gobiernos detener el «genocidio y la hambruna» en Gaza

2 minutos

Jerusalén, 22 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores y Expatriados de la Autoridad palestina urgió este viernes a los países del mundo a detener «los crímenes de genocidio y hambruna en Gaza antes de que sea demasiado tarde», después de que la ONU confirmara que se está produciendo una hambruna en el norte del enclave.

«El ministerio exige una postura internacional firme que obligue al Estado ocupante a cesar de inmediato los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión como única manera de detener la hambruna, contenerla, tratarla y prevenir su propagación», insta el texto, que pide la apertura de los cruces fronterizos y el fin al bloqueo israelí de suministros.

«Llamamos a todos los países y a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Seguridad, a que traten con la máxima seriedad y atención el informe emitido por la Clasificación Integrada de la Inseguridad Alimentaria (CIF), ya que es el primer informe mundial creíble y decisivo que confirma la ocurrencia de hambruna en la Franja de Gaza», continúa.

La hambruna en Gaza ha sido declarada hoy, por primera vez de forma oficial, en base a la evaluación de las pruebas recogidas y analizadas por el más reconocido sistema internacional independiente sobre seguridad alimentaria, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y que se conoce como ‘Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF)’.

Su clasificación se compone de cinco fases, siendo la fase 5 la que revela una situación de hambruna. En ella ya se encuentra la gobernación del norte de Gaza (con la capital), donde más de medio millón de personas «se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte».

Al mismo tiempo, 1,1 millones de personas adicionales (el 54 % de toda la población) se encuentran en la fase 4, que indica una emergencia alimentaria, según el informe.

Esto indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre; una tercera parte de manera crítica al padecer una privación extrema de alimentos. Mientras, lo que queda de la población se encuentra en situación de «crisis alimentaria». EFE

pms/cg