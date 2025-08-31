Fabricantes en India admiten que el plan del etanol reduce el rendimiento de los vehículos

2 minutos

Nueva Delhi, 31 ago (EFE).- El plan estrella de la India para reducir su dependencia del petróleo, la gasolina mezclada con un 20 % de etanol (E20), recibió este fin de semana un revés después de que los fabricantes de automóviles admitieran que provoca una caída de entre el 2 % y el 4 % en el rendimiento de los vehículos, tras semanas de críticas de los usuarios.

La Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM), que agrupa a compañías como Maruti Suzuki, Hyundai, Tata o Toyota, precisó que el descenso es más acusado en modelos antiguos, pero rechazó los rumores de pérdidas mucho mayores y aseguró que «millones de coches circulan ya sin fallos mecánicos».

El Gobierno de Narendra Modi impulsa desde 2014 una transición acelerada hacia biocombustibles, con la meta de alcanzar la neutralidad climática en 2070. La mezcla E20 se convirtió en la única disponible en casi todas las 90.000 gasolineras del país en las últimas semanas, lo que ha provocado malestar entre los consumidores y dudas sobre la adaptación técnica de los motores.

«Millones de vehículos circulan ya con E20 sin reportes de averías. Si surgen problemas, las garantías y los seguros responderán», afirmó P.K. Banerjee, director ejecutivo de SIAM, en un encuentro con la prensa en Nueva Delhi el sábado.

La aclaración llega tras semanas de confusión: las mezclas previas de E5 y E10 desaparecieron de casi todas las 90.000 gasolineras del país, dejando a los conductores sin alternativa. En redes sociales, muchos usuarios han asegurado pérdidas de eficiencia de hasta el 50 %, cifras que los fabricantes califican de infundadas.

La medida, que según el Ejecutivo reducirá importaciones millonarias de crudo y beneficiará a millones de agricultores productores de caña de azúcar y maíz, será examinada este lunes por el Tribunal Supremo a raíz de un recurso ciudadano que acusa a las autoridades de imponer el cambio sin suficiente infraestructura ni garantías para los usuarios.

Pese a las protestas, Nueva Delhi insiste en que la transición al etanol sigue el camino de países como Brasil, donde se utiliza gasolina con un 27 % de etanol sin problemas, y recuerda que los mismos fabricantes de automóviles producen allí vehículos compatibles con estas mezclas.

«Brasil ha operado con E27 con éxito durante años sin problemas. Los mismos fabricantes de automóviles, como Toyota, Honda o Hyundai, también producen vehículos allí», defendió el pasado 12 de agosto el Ministerio de Petróleo indio. EFE

