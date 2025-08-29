Fallece a los 92 años el afamado compositor ruso Rodión Shchedrin

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 29 ago (EFE).- El afamado compositor ruso Rodión Shchedrín, autor de la música de óperas como ‘Lolita’, ‘Almas Muertas’ y ballets como ‘Ana Karénnina’ y ‘El caballito jorobado’, falleció la pasada noche a la edad de 92 años, informó hoy el Teatro Bolshói.

«Esta noche, a la edad de 92 años, falleció el mayor genio de nuestro tiempo, el clásico mundial Rodión Konstantínovich Shchedrín», señala el mensaje del teatro publicado en su canal de Telegram.

La nota resaltó que «sus óperas, ballets y obras sinfónicas se han representado con gran éxito en los principales escenarios del mundo durante décadas».

«El invaluable legado creativo de Shchedrín siempre encuentra eco en el corazón del público», añadió el Bolshói.

El compositor, pianista y pedagogo, nacido en Moscú el 16 de diciembre de 1932, fue autor de siete óperas, cinco ballets, tres sinfonías catorce conciertos, además de numerosas obras de música vocal e instrumental, también para el cine.

Desde 1959 Shchedrín estuvo casado con Maya Plisétskaya, unas de las máximas bailarinas del ballet de Teatro Bolshói, fallecida en 2015. EFE

