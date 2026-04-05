Fallece el ex secretario general de Caricom Roderick Rainford

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San Juan, 5 abr (EFE).- El jamaicano Roderick Rainford, ex secretario general de la Comunidad del Caribe (Caricom), falleció a los 85 años en su residencia de Jamaica.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y Caricom expresaron en las últimas horas sus condolencias y destacaron la contribución de Rainford a impulsar la integración regional.

Rainford ocupó distintos cargos en el Gobierno de Jamaica hasta convertirse en secretario general de Caricom, puesto que desempeñó desde 1983 hasta 1992.

Tras dirigir Caricom, una organización de integración caribeña fundada en 1973, fue designado gobernador del Banco Central de Jamaica.

En sus redes sociales, Holness destacó que Rainford sirvió a Jamaica y al Caribe «con integridad y fortaleza» y que su labor contribuyó a la creación de instituciones que siguen guiando a la región en la actualidad.

Por su parte, Caricom recordó en su comunicado que Rainford dirigió la secretaría general de la organización caribeña durante «un período de gran inestabilidad mundial», marcado por crecientes tensiones de la Guerra Fría que impactaron negativamente a la región.

La organización citó entre sus logros la Declaración de Grand Anse de 1989, que sentó las bases del Mercado y Economía Únicos de Caricom, la negociación del marco para el Fondo de Inversiones del Caribe, la revitalización del Festival Caribeño de las Artes y su gestión para proteger el medioambiente.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE

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