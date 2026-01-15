Fallece el periodista colombiano Alfonso Castellanos a los 91 años

2 minutos

Bogotá, 14 ene (EFE).- El periodista colombiano Alfonso Castellanos, recordado por el programa de televisión llamado ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’, falleció este jueves a los 91 años en la ciudad caribeña de Santa Marta, informó su familia.

«Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre viejo amado!», expresó su hijo, el reportero Juan Jacobo Castellanos, en la red social X.

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) recordó que «en el oficio del periodismo su nombre siempre estuvo asociado a la seriedad, la dignidad y el compromiso con la verdad».

«No buscó el aplauso fácil ni la estridencia, eligió la coherencia, que es la forma más exigente de la valentía que demanda el ejercicio del periodismo. Hay personas cuya ausencia pesa más que el silencio porque en vida supieron darle palabras al mundo», expresó el CPB en un comunicado.

Castellanos, nacido en el municipio de Málaga (noreste) el 24 de diciembre de 1934, es recordado por dirigir el programa ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’, en el que expertos de diversas áreas como matemáticas, historia, ingeniería, religión y arqueología, entre otras materias, resuelven las dudas enviadas por el público, recordó Señal Memoria, del canal estatal RTVC.

El periodista también es recordado por liderar una transmisión de más de 11 horas ininterrumpidas de la llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969. EFE

jga/sbb