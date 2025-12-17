Fallece la actriz egipcia Nevin Mandur por un incendio en su casa en Alejandría

1 minuto

El Cairo, 17 dic (EFE).- La actriz egipcia Nevin Mandur murió este miércoles a los 53 años por un incendio que se desató en su casa en Asafra, un barrio de la ciudad egipcia de Alejandría, informó la agencia oficial de noticias, MENA.

Las fuerzas de seguridad de Alejandría acudieron al lugar de los hechos tras recibir una denuncia de un incendio en un apartamento residencial en Asafra, y, tras extinguir el fuego, «encontraron el cadáver de la artista Nevin Mandur», explicó MENA.

La agencia estatal no dio más detalles sobre las circunstancias del incendio.

La Fiscalía General abrió una investigación que encomendó al laboratorio de criminalística para esclarecer los motivos del incendio y la presencia o no de indicios delictivos.

Mandur nació el 28 de noviembre de 1972 e inició su carrera artística a una temprana edad en el teatro, donde siguió durante su etapa universitaria.

En 2003, desempeñó su primer papel como protagonista en la película de comedia egipcia ‘Elly Bali Balak’ (‘El secreto que tenemos’) con el personaje de Faihaa, junto con el famoso actor Mohamed Saad, obteniendo un gran éxito popular, lo que la convirtió en una destacada figura artística.

Mandur participó además en una serie de telenovelas egipcias junto a destacados actores como ‘Ragaalek Ya Exandaria’ (‘Regresaré, Alejandría’) y ‘El Restaurante’. EFE

se/kba/psh