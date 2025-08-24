The Swiss voice in the world since 1935

Fallece la vedete y actriz dominicana Angelita Curiel «La Mulatona»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 24 ago (EFE).- La vedete y actriz dominicana Angelita Curiel, conocida como «La Mulatona» y muy popular en la televisión local en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado, falleció este domingo a los 66 años a causa de problemas de salud.

La muerte de Curiel se produjo por un paro respitario en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Plaza de la Salud, donde se encontraba ingresada, según declaraciones de su hijo, Steven Curiel.

Este mismo mes, la cantante fue ingresada en el Hospital Darío Contreras tras sufrir una fractura de fémur que requirió de una cirugía.

El funeral de actriz se realizará este mismo domingo en la funeraria Savica, en Gazcue, en el Distrito Nacional, precisó su hijo.

Angelita Curiel destacó en los programas El Show del Mediodía y El Show de Luisito y Anthony, entre otros. EFE

mf

