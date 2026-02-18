Fallece Leïla Shahid, exrepresentante de Palestina ante la UE y Francia

afp_tickers

1 minuto

La diplomática Leila Shahid, exrepresentante de Palestina ante la Unión Europea y Francia, falleció el miércoles, anunció a AFP su hermana Zeina, confirmando una información del diario Le Monde.

«Sí, murió hoy», declaró, sin precisar las circunstancias de su fallecimiento.

Según Le Monde, Shahid, de 76 años, que estaba gravemente enferma desde hacía varios años, se suicidó en su domicilio de Lecques (Gard), en el sur de Francia.

Shahid fue delegada general de la Autoridad Palestina en Francia entre 1994 y 2005, antes de ejercer las mismas funciones en Bruselas durante la década siguiente.

La actual embajadora de Palestina en Francia, Hala Abu Hasira, rindió homenaje en X a «una embajadora icónica», lamentando «una pérdida inmensa para Palestina y para el mundo que cree en la justicia».

Nacida en 1949 en el Líbano, Leila Shahid fue la primera mujer en representar en el extranjero a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), dirigida por Yaser Arafat.

Inició su carrera en Irlanda en 1989 y, al año siguiente, compaginó ese cargo con el de representante en los Países Bajos, donde se estableció.

Figuró entre los primeros palestinos en entablar contactos con israelíes favorables a la paz.

Shahid cursó sus estudios secundarios en Líbano y posteriormente obtuvo una licenciatura en Antropología en la universidad Americana de Beirut.

Estaba casada con un escritor marroquí.

Dt-tll/mab/pc/mb