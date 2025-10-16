Fallece un niño palestino de 11 años en Hebrón a disparos del Ejército israelí

Jerusalén, 16 oct (EFE).- Un niño palestino de 11 años, identificado como Mohamad Bahjat Al Hallaq, fue declarado muerto este jueves tras sucumbir a las heridas sufridas después de que fuerzas israelíes dispararan en la aldea de Al Rahiya, al sur de Hebrón (Cisjordania ocupada), informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

Según Wafa, soldados israelíes abrieron fuego contra un grupo de menores que jugaban al fútbol en el patio de la Escuela Secundaria Femenina Al Rihiya.

Bahjat recibió un impacto de bala que le penetró la pelvis y fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico antes de ser declarado muerto posteriormente.

Las organizaciones de derechos humanos han condenado reiteradamente el uso de munición real por parte de Israel contra civiles, en particular menores, describiendo estos incidentes como claras violaciones del derecho internacional humanitario y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pese al alto el fuego de Gaza, Israel no ha cesado sus operaciones en la Cisjordania ocupada, que desde el 7 de octubre de 2023 ha sufrido más redadas por parte del Ejército israelí y también violencia por parte de los colonos afincados de forma ilegal en Cisjordania.

Este miércoles fuerzas israelíes también mataron a un palestino cerca de Ramala y detuvieron a varios palestinos en otros puntos de estos territorios palestinos ocupados. EFE

ngg/psh