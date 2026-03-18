Falta de protocolos y fallas en comunicaciones causaron incidente aéreo en Bogotá

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Bogotá, 17 mar (EFE).- El incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en el que un avión con 163 personas a bordo tuvo que abortar el despegue por el cruce de un helicóptero militar, se produjo por fallas en las comunicaciones, ausencia de protocolos y errores operacionales, según una investigación.

El documento, elaborado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), concluye que el evento fue un «incidente grave» y se produjo cuando un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cruzó la pista mientras un Airbus A320 de Latam ya había iniciado su despegue con destino a la isla de San Andrés.

Ante esa situación, la tripulación del avión activó el procedimiento de emergencia y abortó el despegue cuando la aeronave alcanzaba unos 144 nudos (unos 267 kilómetros por hora), logrando detener la maniobra sin que se produjera una colisión ni hubiera heridos entre pasajeros y tripulantes.

La investigación señala que el incidente se produjo en un contexto de «degradación de las comunicaciones», con «traslapes de transmisiones» y pérdida parcial de instrucciones, lo que impidió que la tripulación del helicóptero recibiera correctamente las indicaciones del control aéreo.

A esto se sumó el «incumplimiento de la altitud de seguridad instruida», fijada en 9.500 pies, cuando la tripulación del helicóptero reportó volar a 4.500 pies mientras el avión comercial ya se encontraba en carrera de despegue.

No hay procedimientos regulados

El informe advierte de problemas estructurales en la operación del aeropuerto, como la «ausencia de estandarización procedimental para los cruces de helicópteros entre trayectorias», lo que deja este tipo de maniobras sujetas a decisiones operativas sin lineamientos claros.

Entre los factores se mencionan además limitaciones en la visibilidad desde la torre de control.

Aunque no hubo víctimas, el avión sufrió daños menores debido al sobrecalentamiento de los frenos durante la maniobra de emergencia, que alcanzaron temperaturas cercanas a los 900 grados centígrados, lo que obligó a evacuar a los pasajeros en pista.

Como resultado, la investigación emitió varias recomendaciones para mejorar la seguridad aérea, entre ellas establecer procedimientos claros para el cruce de helicópteros, reforzar las comunicaciones y mejorar el seguimiento al desempeño del personal de control de tránsito aéreo.

Esta semana, casi un mes después del incidente, otro evento similar sucedió en El Dorado, en el que un helicóptero del Ejército cruzó sin autorización una pista activa. EFE

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