Familia de argentino preso hace 300 días en Venezuela exige liberación a Delcy Rodríguez

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Buenos Aires, 18 mar (EFE).- La esposa y los tres hijos de Germán Giuliani, abogado argentino preso hace 300 días en Venezuela, exigieron este miércoles a la presidenta encargada Delcy Rodríguez su liberación inmediata para terminar con «un dolor que ninguna familia debería pasar».

«Hoy se cumplen 300 días desde que mi esposo, Germán Giuliani, fue secuestrado en Venezuela. Mi familia y yo estamos aquí para hablares directamente a ustedes», afirmó su esposa, Virginia Rivero, en un video publicado en redes sociales y dirigido a la máxima autoridad estatal del país caribeño y a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

En el mismo video, la hija mayor de Giuliani y Rivero, Joaquina, aseguró que tanto Delcy como Jorge Rodríguez tienen la posibilidad de «corregir una injusticia», mientras que otra de las hijas del argentino, Uma, dijo que se trata de una detención «arbitraria desde el primer día» ya que «no cometió ningún delito».

La esposa del abogado explicó que atraviesa un proceso repleto de «angustia, incertidumbre y de un dolor que ninguna familia debería pasar», y consideró que no existe «razón legal ni humana» para que siga en prisión.

Rivero finalizó el video con un mensaje para su compañero: «Ger, ojalá que puedas ver este mensaje. Sabé que estamos con vos y que no vamos a dejar de luchar por tu libertad».

La familia solicitó el 3 de marzo a la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, que interceda por su liberación.

Giuliani fue detenido en mayo de 2025 por las autoridades venezolanas tras viajar en abril al país caribeño por trabajo.

Según Rivero, que en enero pudo tener una breve comunicación telefónica con su esposo, Giuliani fue trasladado en diciembre pasado a la cárcel Yare II.

Además de él, otros argentinos fueron detenidos en los últimos dos años en Venezuela pero ya todos fueron liberados, el último de ellos el gendarme Nahuel Gallo, que regresó a su país a comienzos de este mes.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 presos políticos en Venezuela hasta el pasado miércoles, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos y afirma que cometieron varios delitos. EFE

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