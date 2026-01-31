Familiares de argentinos detenidos en Venezuela piden incluir sus casos en ley de amnistía

Buenos Aires, 31 ene (EFE).- Familiares de argentinos detenidos en Venezuela exigieron este sábado que sus casos sean incluidos en la ley de amnistía general, anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para liberar a los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

En una conferencia de prensa en el Centro Venezolano Argentino, en Buenos Aires, las familias del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo y del abogado Germán Giuliani, ambos detenidos en Venezuela, reclamaron que la medida de gracia incluya sus nombres y los de todas las personas “detenidas arbitrariamente” en Venezuela.

María Alexandra Gómez, pareja de Gallo, quien lleva 419 días privado de su libertad dijo ante la prensa: “Lo estamos esperando, su hijo lo está esperando. La ley de amnistía la aplaudimos cuando sean todos los liberados”.

Gómez afirmó que la iniciativa le otorga esperanzas, pero resaltó que las familias mantienen cautela debido a las dilaciones registradas en las últimas semanas, pese a los anuncios oficiales de liberaciones.

Virginia Rivero, esposa de Giuliani detenido en ese país desde mayo de 2025, pidió que la amnistía beneficie a todas las personas privadas de su libertad sin distinción de nacionalidad.

“Que sean todos: los argentinos, los venezolanos y todos los extranjeros que faltan”, expresó, y destacó que aún más de 50 rehenes extranjeros continúan presos en Venezuela.

Vanesa Giuliani, hermana del abogado, subrayó que no buscan privilegios, sino justicia: «Todos los presos hoy en Venezuela son inocentes víctimas de un sistema que hace más de 20 años oprime al pueblo. Que sea una amnistía real, que sea rápida y que todos los países se hagan eco de lo que está pasando y sean veedores».

La presidenta de la ONG Alianza por Venezuela, Liset Luque, celebró la decisión del Gobierno venezolano de cerrar la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, a la que calificó como un “centro de torturas”, y reclamó que la medida se extienda al resto de los lugares de detención.

Rodríguez presentó el viernes el proyecto de ley de amnistía general con el objetivo de “reparar las heridas” dejadas por la confrontación política en el país suramericano.

La mandataria pidió «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para la aprobación de la norma y precisó que la propuesta excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

El pasado miércoles, las familias de detenidos argentinos en Venezuela mantuvieron una reunión con Felipe Ajenjo, jefe de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Argentina y entregaron una petición dirigida al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para lograr la liberación de las personas que permanecen «detenidas arbitrariamente» en el país caribeño.EFE

