Familiares de desaparecidos juegan «cascarita» para visibilizar crisis durante el Mundial

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Ciudad de México, 14 jun (EFE).- Con camisetas estampadas con los rostros de sus seres queridos, familiares de personas desaparecidas en México realizaron este domingo un partido informal de fútbol, conocido localmente como «cascarita», para visibilizar la crisis que acumula más de 133.000 registros en el país, en medio de la atención internacional generada por el Mundial FIFA 2026.

«México campeón en desapariciones» y «¿Dónde están? +133 mil personas desaparecidas», podía leerse en la espalda de algunas camisas utilizados durante el partido.

La «cascarita por la memoria y contra el olvido» fue convocada por familiares de personas desaparecidas para hacer visible esta crisis que atraviesa México, mientras la atención internacional se concentra en el Mundial de fútbol, que se disputa en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

Entre decenas de participantes, destacó una figura inflable de un ajolote rosa (anfibio endémico mexicano), una de las imágenes más visibles de la Ciudad de México en la promoción de la Copa del Mundo 2026.

La figura portaba una manta con la frase «83 mil cuerpos y restos sin identificar» y una pala, símbolo de las búsquedas realizadas por familiares en distintos puntos del país.

Durante la jornada, los participantes también colocaron fichas de búsqueda y recorrieron una glorieta con sus camisetas estampadas, varias de ellas sobre remeras de la selección mexicana.

La actividad dio continuidad a las protestas realizadas durante la semana de apertura del Mundial, cuando miles de personas intentaron llegar al Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural, pero fueron contenidas por un fuerte operativo policial.

Los familiares de personas desaparecidas llevan meses preparando acciones en torno a esta Copa del Mundo.

Aunque el blindaje del estadio no se los permitió, desde febrero pasado los dolientes habían anunciado su intención de formar vallas humanas en los accesos del recinto durante el partido inaugural del torneo, para mostrar a aficionados y medios internacionales la dimensión de la crisis.

Los colectivos han avisado que mantendrán sus acciones durante el torneo orbital que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

Ciudad de México albergará otros cuatro encuentros del Mundial en las próximas semanas, incluido un nuevo partido de la selección mexicana ante Chequia el 24 de junio, además de dos rondas de eliminación directa.

Actualmente, México supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de los años cincuenta del siglo pasado.

Ante esta crisis, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU busca llevar a la Asamblea General la alarmante situación de las desapariciones en México, al considerarlas «crímenes de lesa humanidad», lo que ha sido reiteradamente rechazado por el Gobierno federal mexicano. EFE

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