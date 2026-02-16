Familiares de presos políticos en Caracas llevan más de 48 horas en huelga de hambre

Caracas, 16 feb (EFE).- Diez mujeres familiares de presos políticos en Venezuela llevan este lunes más de 48 horas en huelga de hambre afuera de un comando policial en Caracas, algunas de las cuales ya han sufrido problemas de salud relacionados.

El grupo, que comenzó la huelga a las 6:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, permanece sobre colchonetas en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7, a donde han acudido enfermeras y médicos.

En el lugar hay otro grupo de personas que no participa en la huelga por patologías pero que se mantiene presente en apoyo a la decena de mujeres y para seguir exigiendo la liberación «plena e inmediata» de los presos políticos.

Yessy Orozco, hija del exdiputado Fernando Orozco, indicó a EFE que una de las mujeres «está sufriendo de tensión alta y dolor en el pecho» y que es «la tercera persona que ya se desvanece», pese a lo que «quiere seguir en la lucha» por la liberación de su familiar.

«Necesitamos con urgencia las excarcelaciones, dejen de demorar los procesos, basta ya de tanta indolencia y tanto sufrimiento. ¿Qué quieren? ¿Matarnos a todos aquí afuera? ¿Que nuestros familiares allá dentro también mueran? ¿Hasta cuándo?», expresó.

Petra Vera, quien no participa por ser paciente oncológica en remisión y cuyo cuñado se encuentra preso, dijo a EFE que los presos políticos en Zona 7 también están en huelga, desde el viernes, por lo que exigió a las autoridades que cumplan con la promesa de liberarlos a todos «en el menor tiempo posible».

«Mientras más tiempo se tarden, más va a ser el deterioro de las personas que se encuentran en huelga de hambre, y es totalmente inhumano y viola los derechos humanos», dijo.

Vera aseguró que diariamente hacen una prueba de glucosa y miden la presión arterial, asesoradas por un grupo de médicos.

El doctor Rafael Arreaza se encontraba en el lugar, a donde dijo que acudió para ayudar «sin ningún interés político» y en vista de que «la salud se deteriora con la huelga».

Señaló que una mujer tenía la tensión alta y que varias «tienen problemas gástricos producto de la prolongada inanición», a quienes dio tratamiento, mientras que dos de los presos políticos se han descompensado «al punto de que están esperando una ambulancia».

El médico denunció que «el jefe» en el comando policial no lo dejó entrar para chequear a los detenidos y brindarles tratamiento.

En ese sentido, aseguró que «el problema no es solo de los que están en huelga de hambre que están descompensados», sino también de los funcionarios, porque «si se les muere uno, es responsabilidad de ellos».

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de «todos» una vez se aprobara la ley de amnistía, que estimó ocurriría «a más tardar» el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para esta semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo.

El titular del Parlamento informó este sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un «nuevo momento político», anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero. EFE

