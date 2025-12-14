Familiares de presos políticos en Venezuela exigen liberaciones antes de Navidad

Caracas, 14 dic (EFE).- Los familiares de los presos políticos instalaron este domingo la «mesa de los que esperan», en Caracas, como una forma de protesta para exigir la liberación de estas personas antes de la celebración de la Navidad.

«Estamos exigiendo una Navidad sin presos políticos, porque la Navidad representa la esperanza, representa la unidad familiar y representa la alegría», señaló Diego Casanova, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, desde la plaza Bolívar de Chacao, en el este de Caracas.

Los manifestantes instalaron una mesa alargada en la plaza con un mantel negro, velas doradas, servilletas de tela rojas y platos donde había bambalinas con los nombres de todos los presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales de julio del año pasado en los que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Además, tenían pancartas en las que exigían la liberación de sus familiares, y frases como: «Venezuela se viola el debido proceso», «a los familiares se les niega el derecho a visitar a los presos políticos», «pensar distinto no es un delito», así como «liberen a los adolescente injustamente detenidos».

«Nosotros creemos que es fundamental para que haya paz y retomemos la democracia y los caminos de la justicia, deben liberar a todos los presos políticos, para que ninguna mesa quede vacía en esta Navidad», añadió Casanova.

Por su parte, Luz Coello indicó a EFE que su hijo fue detenido el 31 de julio de 2024 cuando estaba regresando de hacer una diligencia y que, en ese momento, no se encontraba protestando.

Coello indicó que a su hijo lo están acusando de terrorismo e incitación al odio y actualmente está recluido en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).

«Estoy esperando la libertad de mi hijo como lo estamos esperando todas las madres que tenemos nuestros hijos, hermanos, injustamente detenidos», añadió.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, de los cuales 774 son hombres, 119 mujeres y cuatro son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, de acuerdo a su último reporte publicado el pasado 10 de diciembre.

El Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos e insisten en que estas personas han cometido diversos delitos. EFE

