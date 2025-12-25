Familiares de un arqueólogo ruso detenido en Polonia recaudan fondos para su defensa

2 minutos

Moscú, 25 dic (EFE).- Los familiares y allegados del arqueólogo ruso Alexandr Butriaguin, empleado del museo Hermitage detenido en Polonia, lanzaron una campaña para recaudar fondos para el pago de servicios jurídicos a sus abogados defensores, según informó el Instituto de Historia de Cultura Material de Rusia.

«Los familiares y allegados de Alexandr organizaron la recaudación de medios para el pago de servicios jurídicos. Los recursos se dirigirán exclusivamente al pago del abogado y otros gastos del proceso», señaló el comunicado de la entidad, citado por la agencia TASS.

El Instituto indicó que en estos momentos la defensa del arqueólogo está a cargo de un abogado privado en Polonia especializado en causas de extradición.

«En vistas de las particularidades de las leyes polacas y el estatus del caso, la ayuda jurídica se lleva a cabo exclusivamente por medio de pago», añadió.

Las autoridades polacas detuvieron al arqueólogo a principios de diciembre al acusarle de llevar a cabo investigaciones ilegales en la anexionada península de Crimea y un tribunal municipal ordenó su detención durante 40 días.

Mientras tanto, el encargado de negocios ruso en Polonia, Andréi Ordash, llamó a los ciudadanos rusos a abstenerse de viajar a Polonia «a menos que sea absolutamente necesario».

El Kremlin calificó de arbitraria la detención en Polonia del arqueólogo ruso y pidió su liberación.

«Esto es una completa arbitrariedad legal», calificó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y señaló que «lo más importante ahora es lograr la liberación del ciudadano ruso».

La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, también denunció la detención del arqueólogo, quien había sido invitado a impartir una serie de conferencias en Praga, Ámsterdam, Varsovia y Belgrado.

«Las autoridades judiciales polacas ordenaron su detención basándose en una orden de arresto internacional emitida por las autoridades ucranianas», explicó la diplomática.

El investigador está acusado de «destruir el patrimonio cultural durante las excavaciones arqueológicas en Crimea (península ucraniana anexionada por Rusia en 2014)», afirmó Zajárova.

«Esperemos que Polonia comprenda lo absurdo de acusar a un respetado arqueólogo ruso de destruir el patrimonio cultural en territorio ruso y que tales acciones politizadas no pueden salir adelante ni quedar impunes», señaló.

Zajárova añadió que representantes de la Embajada de Rusia en Varsovia visitaron a Butriaguin y que están en contacto con su abogado. EFE

mos/mb