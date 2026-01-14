Familiares simbolizan con zapatos los pasos que dejan de dar presos políticos en Venezuela

Maracaibo (Venezuela), 14 ene (EFE).- Con casi medio centenar de pares de zapatos, familiares de presos políticos simbolizaron este miércoles en una protesta en la ciudad venezolana de Maracaibo (noroeste) los «pasos de libertad» que sus parientes han dejado de dar desde que fueron detenidos.

Frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en la capital del estado Zulia (fronterizo con Colombia), los parientes ubicaron los zapatos -de distintos colores y estilos y organizados en pares- y exhibieron carteles en los que clamaban por la libertad de sus seres queridos y por una «Venezuela libre».

La protesta se llevó a cabo en medio de la espera de nuevas excarcelaciones tras el anuncio sobre la liberación de un «número importante de personas» hecho el jueves pasado por las autoridades, pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ramón Guanipa, uno de los hijos del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa -detenido en mayo del año pasado-, explicó a la prensa durante la manifestación que los zapatos «simbolizan los pasos que están dejando de dar» los presos políticos y los que «deberían estar dando».

«Esto no es solamente un tema de política, no es un tema de derechas o izquierdas, son familias que están teniendo una silla vacía, son familias que están perdiéndose de experiencias importantes», dijo.

En ese sentido, indicó que se trata de «un drama que viven» más de 800 familias en el país y que, consideró, «tiene que cesar inmediatamente».

Además, señaló que su padre, exdiputado y uno de los principales aliados de la nobel de la paz María Corina Machado, está «en una pequeña celda» y «completamente aislado» en un centro policial en Caracas, y «sale media hora al sol», según información que dijo han recibido.

«No tenemos ningún indicio de que lo hayan maltratado físicamente; sin embargo, ya la prisión injusta, es una tortura en sí misma», agregó.

En la protesta también se encontraba Wilson Labrador, hermano del exdiputado regional Eduardo Labrador -detenido en octubre de 2024-, quien confía en que «pronto» estará en libertad.

Señaló que su sobrino se mantiene a las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, a la espera de la liberación de su padre, Eduardo Labrador, aunque, de momento, aseguró que «no hay ningún tipo de información» oficial.

«Seguimos unidos y fortalecidos en Dios para poder salir de esta situación», agregó.

Por su parte, Yusmary Boscán, quien fue esposa del exalcalde Fernando Loaiza -detenido en marzo del año pasado-, dijo que la familia está preocupada, ya que la condición médica del exfuncionario «es un poco delicada», debido a que «es un paciente hipertenso, diabético y presenta síntomas de depresión».

Tanto Guanipa como Labrador y Loaiza han recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE

