Familias de peruanos reclutados para guerra piden explicaciones en Embajada de Rusia

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Lima, 19 may (EFE).- Decenas de familiares de peruanos reclutados en Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania con presuntos engaños realizaron una vigilia durante la noche de este lunes a martes frente a la embajada del país euroasiático para pedir explicaciones sobre la situación de sus allegados, con los que no tienen comunicación desde hace semanas.

La defensa de las familias tiene registrados 214 peruanos reclutados en Rusia, pero hay alrededor de 600 afectados que aún no han podido completar el padrón o la denuncia oficial y al menos 20 muertos en batalla, según los datos que han podido recopilar hasta el momento.

La Cancillería peruana emitió notas diplomáticas a Rusia por cada uno de los 214 peruanos, pero de momento no hay respuesta por parte de las autoridades de ese país y durante el último fin de semana el Gobierno peruano solicitó el apoyo de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la búsqueda de los connacionales afectados.

Hace casi un mes que Yovana no habla con su hijo, que trabajaba en una mina de Perú y, según dijo, le engañaron al ofrecerle un contrato de trabajador de seguridad en Rusia con un pago inicial de 20.000 dólares que nunca llegó.

Tras pasar la noche frente a la sede diplomática, ubicada en el distrito financiero de San Isidro, Yovana relató angustiada a EFE que le llegó información no oficial de que su hijo murió en primera línea de batalla, pero prefiere no creerlo, pues hay personas que está intentando lucrarse con la tragedia.

Los familiares, mayormente mujeres, permanecieron unas 15 horas frente a la embajada rezando y llorando, y la mañana de este martes la sede diplomática permitió el acceso de uno de los abogados y dos familiares para reunirse con el embajador.

‘No son carne de guerra’, rezaba una de las pancartas junto a otra escrita en ruso que decía’ Sin pasaporte, sin teléfono, sin dinero, comida, sin descanso, es inhumano’.

«Queremos respuestas, la Cancillería ya mandó un documento a la Embajada Rusa para que ellos nos respondan y nos digan en qué condiciones están nuestro familiares, ya sea heridos, muertos o en zona de peligro porque no sabemos absolutamente nada», dijo por su parte Narma, cuyo hijo, que iba a Rusia con la idea de ser cocinero, también está desaparecido.

Al respecto, el abogado Marcelo Tataje comentó a EFE que han identificado que la mayoría de peruanos reclutados experimenta un periodo de incomunicación de hasta seis semanas, que es cuando los trasladan de una base de entrenamiento a la línea de guerra y, en ocasiones, recuperan sus teléfonos, por lo que recomiendan a los allegados que mantengan la esperanza, aunque no tengan noticias de los suyos.

Añadió que la defensa está en contacto con casos similares de ecuatorianos y colombianos reclutados por Rusia y expresó que buscan hacer presión para que la Comunidad Andina (CAN), que reúne a Bolivia, Colombia y Perú, también intervenga ante esta situación. EFE

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