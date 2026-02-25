FAO afirma que sólo el 35 % de las tierras en el mundo tienen título formal de propiedad

3 minutos

Cartagena (Colombia), 25 feb (EFE).- El economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo Torero, manifestó este miércoles en Cartagena de Indias que sólo el 35 % de las tierras en el mundo están formalmente documentadas.

El experto explicó que esta es una de las conclusiones del informe global de la FAO ‘Estado de la tenencia y gobernanza de la tierra’, presentado en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20, sigla en inglés).

Torero dijo que la FAO promueve gobernanza responsable de la tenencia de la tierra basada en «compromisos políticos, participación inclusiva y fortalecimiento institucional».

Según Torero el informe, que está sustentado en evidencia científica y datos comparables entre países, constituye una herramienta estratégica para orientar políticas públicas, inversiones y reformas institucionales porque «analiza tendencias en documentación, distribución, seguridad jurídica y desigualdad».

Inseguridad sobre el derecho a la tenencia

El economista afirmó que «1.100 millones de personas adultas, el 23 % (de la población mundial adulta), se sienten inseguras respecto a su derecho de tenencia» de la tierra.

Es decir que la inseguridad manifestada por esas personas impide que se realicen desarrollos en estas tierras por el temor de perderlas, por lo que la inversión es muy baja.

La inseguridad está asociada principalmente al desplazamiento y falta de recursos económicos, por lo que el informe también revela que persisten altos niveles de concentración de la tierra y brechas estructurales de género y edad que limitan el desarrollo inclusivo.

Objetivo de «hambre cero»

En el ámbito ambiental y productivo, la FAO promueve prácticas como agricultura y conservación; restauración de suelos; manejos sostenibles de agua, y planificación integrada del uso del territorio.

«Acuérdense que nuestro objetivo es el hambre cero y la pobreza cero y para eso necesitamos mejores alimentos para todos hoy y mañana, y esto requiere inversión en la tierra para que sea sostenible para el futuro», agregó.

La seguridad en la tenencia de la tierra no es solo un tema agrario es un pilar de estabilidad, inversión, productividad y paz, según Torero.

Expuso además que a nivel mundial las mujeres tienen menos probabilidad de poseer tierra: «en muy pocos países está implementando lo que es título conjunto».

«En 2024, 48 % de los hombres y 40 % de las mujeres declararon ser propietarios de vivienda», precisó Torero.

Igualmente resaltó que «los jóvenes enfrentan desigualdades» y tienen entre un «20 y 40 por ciento de mayor inseguridad que los adultos».

«Enfrentan herencia tardía, fragmentación de tierras, acceso limitado al capital y más del 46 % de la población joven mundial vive en zonas rurales», expresó el experto, quien reivindicó que «sin la participación activa de jóvenes no hay un futuro sostenible para el campo».

Torero dijo también que la tierra y el agua son la base de alimentación y están bajo presión creciente, por lo que «fortalecer la gobernanza y la tenencia es esencial para reducir pobreza, fomentar inversión y consolidar la paz».

“La gobernanza responsable de la tenencia de la tierra es una condición estructural para transformar los sistemas agroalimentarios, enfrentar el cambio climático y construir estabilidad y desarrollo inclusivo», concluyó. EFE

ric/jga/sbb

(foto)