FAO aplaude decisión de la ONU de establecer el Día Internacional de la Dieta Mediterránea

3 minutos

Roma, 19 dic (EFE).- La decisiónde designar el 16 de noviembre como Día Internacional de la Dieta Mediterránea «es una iniciativa bien recibida y destinada a ayudar a fomentar el aprecio y la sensibilización sobre la importancia de las dietas saludables, la sostenibilidad y las tradiciones territoriales», afirmó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La FAO, con sede en Roma, «desempeñará la función principal en el apoyo a las iniciativas para celebrar el Día Internacional, que la Asamblea General (de la ONU) tomó este jueves».

Italia presentó la resolución, formulada para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en nombre de un grupo de países mediterráneos que actuaron como patrocinadores principales: Armenia, Chipre, Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, Montenegro, Portugal, San Marino y Túnez.

«El reconocimiento constituye una oportunidad para hacer hincapié en que las dietas territoriales, arraigadas en la historia, las economías locales y los recursos y límites climáticos y ambientales a largo plazo, pueden ofrecer beneficios para la salud humana y la sostenibilidad», dijo la FAO en un comunicado.

También «como oportunidades para hacer frente a desafíos como, por ejemplo, las pérdidas y el desperdicio excesivos de alimentos y el problema cada vez mayor de la obesidad».

«El cuidado de este tipo de dietas está respaldado por la labor que realiza la FAO con los países, proporcionando asistencia técnica, promoviendo la cooperación internacional y sensibilizando sobre la importancia de una producción alimentaria diversificada, desde las plantas al ganado y la pesca, para permitir que todas las personas tengan acceso a dietas saludables y su consumo», añadió.

Según la FAO, «los beneficios de la dieta mediterránea para la protección de la salud son bien conocidos desde hace decenios, tras la innovadora investigación de Ancel Keys en los años 60, cuando documentó sus efectos protectores frente a la cardiopatía coronaria».

«También está relacionada con una incidencia menor de diabetes, algunos tipos de cáncer y depresión», agregó.

Aunque la dieta mediterránea tiene numerosas variantes regionales, los principios básicos son los mismos: hace hincapié en el consumo de frutas y hortalizas frescas, otorga prioridad al grano integral, los frutos secos, las leguminosas y el aceite de oliva, incluye un consumo moderado de productos alimenticios marinos, aves de corral, productos lácteos, carne y huevos, y limita los dulces.

Este patrimonio se está erosionando debido a la globalización, la urbanización y los nuevos hábitos de consumo y estilos de vida y cctualmente, muchos de los países de la región del Mediterráneo también se enfrentan a tasas de sobrepeso y obesidad superiores a la media en niños y adultos. EFE

ccg/mr