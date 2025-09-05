Farage no descarta que el Reino Unido tenga elecciones anticipadas en 2027

Londres, 5 sep (EFE).- El líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, afirmó este viernes, al dar comienzo su congreso anual de esa formación en Birmingham, en el centro de Inglaterra, que el Reino Unido puede tener elecciones generales anticipadas en 2027 (en lugar de 2029) a raíz de la «gran división» en el seno del laborismo, en el poder.

Farage, cuya formación populista de derecha encabeza las encuestas sobre intención de voto y es muy cercana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un breve discurso poco después de conocerse la dimisión de Angela Rayner como viceprimera ministra británica, titular de Vivienda y «número dos» del Partido Laborista.

Para copiar a Trump, Farage gritó a las bases que su objetivo es «Devolver la grandeza al Reino Unido» si llega al poder.

Según dijo, un Gobierno de Reform UK «deportaría a los delincuentes extranjeros» y detendría las travesías en embarcaciones pequeñas desde Francia «en un plazo de dos semanas tras ganar el gobierno», si bien no ha detallado cómo funcionaría su plan en la práctica.

«No se puede venir aquí ilegalmente y quedarse», afirmó.

«Estamos acostumbrados a oír historias de divisiones en el Partido Conservador. Estamos a punto de presenciar también una gran división en el Partido Laborista», declaró a las bases en el primero de los dos días que durará el congreso de la formación.

«Creo que ahora hay muchas posibilidades de que se celebren elecciones generales en 2027», en opinión de Farage, si bien la cita electoral está prevista recién para 2029.

En su intervención, Farage dio la bienvenida a Nadine Dorries, quien fuera ministra de Cultura entre 2021 y 2022 bajo el mandato del antiguo primer ministro conservador Boris Johnson, después de comunicar ayer que había decidido pasarse al partido Reform UK.

«Me complace dar la bienvenida hoy al escenario a una mujer que sirvió en el gabinete como ministra de cultura», agregó Farage, que calificó a Dorries como una persona «del mundo real que ha ascendido con esfuerzo» a raíz de su participación en programas de televisión.

El líder populista consideró que el Reino Unido está en una situación muy delicada, con «una mezcla de ira y desesperación» y que, en su opinión, Reform UK es «la última oportunidad» para encaminarlo.

«Me lo dicen en la calle, me señalan y dicen: ‘Eres la última oportunidad que tenemos para encaminar a este país’. Somos la última oportunidad que tiene el país para encaminarlo», insistió.

En las últimas semanas, Farage ha intensificado su discurso en contra de la inmigración y aseguró que, si gana las próximas elecciones generales, deportará a unos 600.000 migrantes ilegales durante los años que dure su eventual legislatura.

Su discurso antiinmigración ha coincidido con las protestas que han tenido lugar en varias localidades inglesas ante hoteles que albergan solicitantes de asilo tras las cifras oficiales que indican que en el primer año del Gobierno laborista entraron 50.000 migrantes en botes a través de aguas del canal de la Mancha. EFE

