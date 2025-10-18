Federación Internacional de Críquet condena la muerte de jugadores afganos en ataque aéreo

Kabul, 18 oct (EFE).- La federación Internacional de Críquet (ICC, en inglés) condenó este sábado la muerte de tres jóvenes jugadores afganos en un ataque aéreo ocurrido el viernes en la provincia de Paktika, en el sureste de Afganistán, durante una serie de bombardeos que el Gobierno talibán atribuye al Ejército paquistaní y que han reavivado las tensiones entre ambos países.

«El Consejo Internacional de Críquet (ICC) está profundamente entristecido y consternado por la trágica muerte de tres jóvenes y prometedores jugadores de críquet afganos, Kabeer Agha, Sibghatullah y Haroon, quienes perdieron la vida en un reciente ataque aéreo en la provincia de Paktika, Afganistán», señaló la organización.

«La violencia ha privado a familias, comunidades y al mundo del críquet de jóvenes talentos cuyo único deseo era jugar al deporte que amaban», añadió en su comunicado, en el que trasladó sus condolencias a la Junta de Críquet de Afganistán (ACB) y a las familias de las víctimas.

El viernes, la Junta de Críquet de Afganistán informó de que al menos ocho jugadores locales murieron y otros resultaron heridos en los bombardeos lanzados por el Ejército paquistaní en el distrito de Urgon, cerca de la Línea Durand.

Según el portavoz de la junta, Nasim Sadat, los deportistas habían regresado a casa tras disputar un torneo local cuando fueron alcanzados por el ataque, ocurrido pese al alto el fuego vigente entre ambos países.

La ACB añadió que Afganistán se retirará del torneo triangular internacional con Pakistán, previsto para finales de noviembre, en señal de respeto a las víctimas.

El jugador de la selección nacional Fazal Haq Farooqi calificó el ataque como «un crimen atroz e imperdonable», en su cuenta de X, mientras que el Gobierno talibán denunció los bombardeos como «una violación de la soberanía de Afganistán y un intento de prolongar el conflicto».

Rashid Khan, capitán de la selección nacional y una de las estrellas mundiales del críquet, eliminó de su perfil en redes sociales la referencia a su equipo paquistaní, los Lahore Qalandars, en señal de protesta por los bombardeos y en solidaridad con los jugadores fallecidos.

Imágenes difundidas por canales afganos mostraron funerales colectivos celebrados este sábado en Paktika en homenaje a las víctimas del ataque.

Fuentes de seguridad de Pakistán confirmaron a EFE este sábado bombardeos aéreos durante la noche en la provincia afgana de Paktika, en los que, según afirmaron, murieron más de 70 combatientes del grupo Hafiz Gul Bahadur, vinculado a los talibanes paquistaníes (TTP).

«Se realizó un ataque de precisión contra los combatientes del grupo Gul Bahadur en las zonas fronterizas de Waziristán del Norte y del Sur, sobre la base de información de inteligencia confirmada», aseguraron las fuentes de seguridad, que pidieron no ser identificadas.

Los ataques en Paktika se producen tras varios días de enfrentamientos fronterizos en el este y el sur del país, que han dejado decenas de víctimas civiles. La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) informó el viernes de que registró 462 víctimas civiles, entre ellas 37 muertos, durante los últimos choques transfronterizos. EFE

