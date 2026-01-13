Felipe VI y Macron ilustran hoy en Versalles los múltiples vínculos entre Francia y España

París, 13 ene (EFE).- El rey Felipe VI y el presidente francés, Emmanuel Macron, tienen previsto ilustrar hoy los múltiples «vínculos» que unen a España y Francia con una visita conjunta a una exposición sobre Luis de Francia (1661-1711) en el Palacio de Versalles, tras celebrar una reunión privada en el Elíseo.

«Este momento cultural pondrá de relieve los vínculos históricos, políticos, humanos y artísticos que unen a Francia y España», señaló el Palacio de Elíseo.

Se trata de la exposición «El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey» sobre Luis de Francia, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V, el primer rey Borbón de España, que el monarca español y el jefe de Estado francés visitan a partir de las 15.00 horas locales.

Dos horas antes, el presidente francés recibe a Felipe VI en el Palacio del Elíseo para mantener una reunión durante el almuerzo, de cuyo contenido, en principio, el Elíseo no tiene previsto informar.

Inaugurada el pasado 14 de octubre y abierta hasta el 15 de febrero de 2026, esta primera gran exposición dedicada a la figura del ‘Gran Delfín’ de Francia cuenta con la colaboración del Museo del Prado y de Patrimonio Nacional, que han prestado tres piezas.

Se trata del retrato de Luis de Francia, pintado por Hyacinthe Rigaud en 1708, ubicado habitualmente en el Palacio Real, y dos cómodas del ebanista Renaud Gaudron que se encuentran de forma permanente en el Palacio de la Zarzuela. Son obras pertenecientes al Gran Delfín, quien las legó en herencia a su segundo hijo, Felipe V, y que tres siglos después han regresado temporalmente a Francia.

El eslabón olvidado entre la corona francesa y española

Esas obras integran las 250 piezas de esta exposición que trata de rescatar a una figura en muchos sentidos olvidada por la historia.

En la segunda mitad del siglo XVII, Luis, el hijo de Luis XIV de Francia (el Rey Sol) y de María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España, encarnaba promesas de paz para Europa. Apodado ‘el Gran Delfín’, había sido preparado por su padre para ser el heredero ideal, pero a pesar de engendrar futuros reyes, él nunca subió al trono.

Su nacimiento en 1661 fue motivo de celebraciones por dos motivos: a nivel interno, un heredero era signo de que el reino de Francia tendría estabilidad y, a nivel continental, era un seguro para mantener la paz entre Francia y España.

Por eso, la exposición se abre con un tapiz de la Manufactura Real de los Gobelinos que ilustra la entrevista de Felipe IV de España y de Luis XIV de Francia en la isla de los Faisanes (en la frontera entre los dos países) en 1659, donde firmaron el Tratado de los Pirineos que puso fin a la guerra de los Treinta Años.

La muestra se articula en tres ejes temporales (hijo de rey, padre de rey y jamás rey) y el primero de ellos ilustra a Luis de Francia como un heredero que fue formado a conciencia para ser el mayor líder de la Europa de su tiempo, incluida en su edad adulta la ciencia, lo que preconizaba el cambio de paradigma que se consolidaría el siglo siguiente con la Ilustración.

Casado con María Ana Victoria de Baviera a partir de 1680, el Gran Delfín, que murió de viruela con 49 años (1711), cuando aún reinaba su padre, tuvo tres hijos: Luis, duque de Borgoña; Felipe, duque de Anjou (posteriormente Felipe V de España); y Carlos, duque de Berry.

Su hijo mayor, el duque de Borgoña (el Pequeño Delfín para distinguirlo de su padre), también tuvo un destino trágico: Un brote de sarampión acabó en pocos días con él, su mujer y su primogénito, con lo que la sucesión borbónica francesa quedó en manos de su hijo menor, el futuro Luis XV, que subió al trono con solo 5 años.

La ascensión del duque de Anjou en España, que abrió en ese país la dinastía borbónica que perdura hasta nuestros días, fue posible tras aceptar el Rey Sol el testamento del español Carlos II, fallecido sin descendencia, lo que implicó una guerra de sucesión devastadora para Europa.

El menor de los hijos del Gran Delfín, el duque de Berry, murió a causa de unas lesiones internas sufridas en un accidente de caza. EFE

