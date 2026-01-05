Feministas independientes confirman tres nuevos feminicidios en Cuba en 2025 y suman 46

La Habana, 5 ene (EFE).- Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron este lunes tres feminicidios más ocurridos en Cuba, por lo que el total de asesinatos machistas el año pasado se elevó a 46, de acuerdo con datos recopilados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones.

El caso más reciente es el de Yuleidis Sánchez Rodríguez, de 43 años, quien fue atacada por su pareja el pasado 31 de diciembre en la vía pública, cerca de su vivienda en el Reparto Altamira, en la ciudad de Santiago de Cuba (este), y a causa de las heridas falleció el 1 de enero de 2026.

Las feministas señalaron que el agresor de Sánchez -madre de tres hijos- tenía antecedentes de violencia machista y denuncias previas por parte de la víctima.

También confirman otros dos casos.

Uno de ellos es el feminicidio de Roxana Donatien Celian, de 21 años, ocurrido el 2 de julio a manos de su pareja en la vivienda que ambos compartían en la localidad de Juruquey, en la provincia de Camagüey (centro-este).

La otra víctima es Iveth Aldana, de 54 años, quien fue agredida por su expareja el 5 de agosto en su trabajo en la ciudad de Bayamo, provincia oriental Granma.

En su nuevo informe, las activistas indicaron que aún tienen tres casos pendientes por confirmar.

Un análisis de EFE a partir de las cifras de estas plataformas indicó que en 2025 el 81 % de los atacantes de las víctimas de violencia de género eran las parejas de las cubanas asesinadas, y que cinco de los feminicidas contaban con antecedentes penales o fueron denunciados por la víctima antes de cometer el crimen.

Las activistas han insistido en reclamar «una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención».

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos «feminicidio» o «crimen machista» en los medios estatales.

También abogan porque se declare un «estado de emergencia por violencia de género» en la isla.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales del pasado noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

Además se aprobó un sistema nacional de «registro, atención, seguimiento y monitoreo» de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña «No más», enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres. EFE

