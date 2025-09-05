The Swiss voice in the world since 1935

FEMSA y Raízen anuncian el fin de su alianza empresarial en Brasil

Río de Janeiro, 4 sep (EFE).- Raízen, la sociedad de riesgo compartido de la multinacional Shell y de la brasileña Cosan, y la mexicana FEMSA, operadora de las tiendas de conveniencia OXXO, anunciaron este jueves el fin de la sociedad conjunta que mantenían desde 2019 para operar el Grupo Nós en Brasil.

En un comunicado Raízen señaló que la decisión fue tomada de forma «amigable, estratégica, planeada y conjunta», y está sujeta a la aprobación del órgano anticompetencia brasileño, además del cumplimiento de las condiciones contractuales previamente establecidas.

FEMSA asumirá el control total de las tiendas OXXO en Brasil, consolidando su presencia en el país como parte de su estrategia global, que incluye más de 25.000 establecimientos en América Latina y Estados Unidos.

Raízen, por su parte, retomará la gestión integral de las tiendas Shell Select y Shell Café, con cerca de 1.300 unidades, enfocándose en soluciones de conveniencia para su red de distribución de combustibles.

De acuerdo con la nota, la separación tiene como objetivo fortalecer el desempeño de ambas compañías en sus respectivos mercados, «manteniendo la continuidad operativa y el cumplimiento de todas las obligaciones financieras previamente asumidas». EFE

