Feria de Arte Zona Maco en México vislumbra edición positiva por “el nuevo coleccionismo”

3 minutos

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- La feria de arte mexicana Zona Maco, considerada una de las más importantes de América Latina, anunció este jueves la celebración de su vigésima segunda edición en su sede tradicional de la capital mexicana, donde espera recibir tanto al coleccionista tradicional como al llamado “nuevo coleccionismo”, caracterizado por la exploración de experiencias más íntimas.

En la presentación de esta nueva versión de Zona Maco, su directora artística, Direlia Lazo, explicó en conferencia de prensa que este encuentro lleva ya más de dos décadas recibiendo coleccionistas, por lo que algunos son acompañantes ya consolidados, pero, señaló que hay otros que están emergiendo, lo que es “bastante esperanzador” para esta edición que se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero.

“Hemos detectado el auge de un nuevo coleccionismo, uno mucho más íntimo y joven, que espera otro tipo de experiencias”, detalló sobre este consumo nutrido por los circuitos artísticos.

Lazo también confirmó que este año los asistentes podrán disfrutar del trabajo de más de 228 galerías, provenientes principalmente de países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, aunque también participarán artistas de naciones como Japón y China.

Expresó que esta edición confirma la “madurez institucional” alcanzada por este encuentro artístico tras más de dos décadas de adaptación a los cambios del mercado, un proceso impactado por la pandemia de la covid-19, así como por el fortalecimiento de las propuestas curatoriales.

“Hoy, la feria se proyecta hacia el futuro con el objetivo de consolidar su presencia internacional, acompañar a nuevas generaciones de coleccionistas y seguir posicionando a la Ciudad de México como un nodo cultural clave a nivel global”, subrayó.

Las ferias que compondrán Zona Maco serán la ya tradicional de Arte Contemporáneo, con las secciones generales de Sur, Ejes, Arte Moderno, así como una nueva sección denominada Forma, que “difumina la línea entre diseño y arte contemporáneo” e invita a las galerías a ofrecer objetos de “diseño coleccionable”.

A estas grandes plataformas también se incluyó, como en otros años, las ferias de Diseño con su anexo de Emergente, así como la dedicada a Foto y el Salón del Anticuario enfocada al coleccionista de antigüedades, y que este año traerá desde piezas de China -de siglos muy tempranos- hasta expresiones decimonónicas del alto barroco mexicano, como el pintor Miguel Cabrera o Nicolás Enríquez.

El curador de Zona Maco Arte Moderno, Esteban King, destacó además que esta edición contará con diversas expresiones que abarcan desde el muralismo hasta el surrealismo, con obras del pintor cubano Wifredo Lam y del venezolano Jesús Rafael Soto, así como piezas de distintas mujeres que trabajaron a lo largo del siglo XX, como Leonora Carrington.

Fuera de los pasillos de Zona Maco, ubicada en el Centro Banamex, y en el marco de la Semana del Arte -que se celebra anualmente en febrero en la capital mexicana- , se realizarán circuitos artísticos y eventos organizados por más de 81 instituciones.

Entre ellos, la exposición de piezas de la artista de origen libanés Simone Fattal, que se inaugurará el 3 de febrero en la plaza del Museo Jumex.

En su edición anterior, Zona Maco reunió a más de 81.000 visitantes de todo el mundo, principalmente personas de Norteamérica y nacionales con el propósito de reunir a galerías, coleccionistas e instituciones dedicadas al mundo del arte contemporáneo, pero también del diseño, las antigüedades y la fotografía. EFE

