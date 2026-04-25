Feria del Libro en Honduras abre con el español Ray Loriga como invitado de honor

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Tegucigalpa, 25 abr (EFE).- La Feria del Libro que auspician la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), se inició este sábado en la capital hondureña con la participación del escritor español Ray Loriga como invitado de honor y más de 20 librerías, editoriales y autores individuales.

La jornada, con ocasión del Día del Libro, que se conmemoró el pasado jueves, se inició con un taller sobre literaturas a cargo de Loriga, autor de ‘Lo peor de todo’, ‘Héroes’, ‘Caídos del cielo’, ‘Tokio ya no nos quiere’ y ‘El hombre que inventó Manhattan’, entre otras obras. El intelectual español también es guionista de cine.

La Feria del Libro fue instalada en la plaza conocida como Redondel de los Artesanos, en la que destaca un busto del pintor primitivista hondureño José Antonio Velásquez (1906-1983).

En la feria, que finalizará el domingo, participan las editoriales y librerías Guaymuras, Zanate Ediciones, Santillana, Metromedia, Luciérnaga Poética, Luna Boreal, Diogenes, Luna Boreal, Editorial Universitaria, Sociedad Literaria, Guancasco Editorial, Solsticio Ediciones, Contracorriente, Bibliopolis, Colectivo Contraportada, Chifurnia Libros, Book Latinas, Mujeres en las Artes Cacho Editores y Erandique Colección.

Contracorriente, un medio digital, participa con la revista Contracultura, editada por el periodista Persy Cabrera, ganadora este año del Premio Rey de España, en la categoría cultural.

La revista es una iniciativa editorial que Cabrera, junto a su equipo, apuesta por el regreso al formato impreso en plena era de la inteligencia artificial.

El periodista y escritor Óscar Flores, representante de Erandique Colección, dijo a EFE que la feria «es importante para que los capitalinos y el público en general recuperen un poco el acto de la lectura».

Agregó que Erandique participa en la feria con el objetivo de «poner en manos del lector libros hondureños a muy bajo coste para recuperar un poco la memoria histórica, fortalecer la identidad nacional y que la gente conozca más de su país».

Desde su fundación, Erandique ha editado unos 400 libros, entre ellos algunos antiguos y clásicos universales, y 70 hondureños, indicó Flores.

Entre los libros hondureños editados por la misma casa figuran obras sobre los próceres Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas, un cómics sobre el cacique Lempira, y obras de escritores como Froylan Turcios, Juan Ramón Molina y Arturo Martínez Galindo, entre otros.

La feria también incluye la participación de grupos musicales, obras de teatro, presentación de películas y una variada gastronomía, entre hondureña, española e italiana, además de vinos, entre otras actividades.

Algunos editores por la compra de un libro regalaban guías turísticas impresas de ciudades coloniales de Honduras, mientras que otros ofrecían a sus clientes plantas ornamentales.

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