Fernando Tatis Jr. reforzará a República Dominicana en Clásico Mundial de Béisbol

Santo Domingo, 26 ene (EFE).- La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) anunció este lunes que el jardinero Fernando Tatis Jr. disputará el Clásico Mundial, que transcurrirá del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

El jugador de los Padres de San Diego, quien acumula 7 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, participará por primera vez en el torneo de naciones.

Su media por cada una de estas 7 temporadas es de 37 jonrones y 29 bases robadas. Ha participado tres veces en el Juego de Estrellas, en dos ocasiones ganó el Bate de Plata y atesora por duplicado el Guante de Platino, que reconoce al mejor defensor.

Su mejor temporada ha sido la de 2021, en la que terminó tercero en la votación por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

El equipo dominicano es dirigido por Albert Pujols.

Tatis Jr. estará acompañado por su padre, Fernando Tatis, quien se desempeñará como asistente de Pujols.

El equipo dominicano ha sido emparejado en el Grupo D junto a las selecciones de Venezuela, Nicaragua, Países Bajos e Israel.

La República Dominicana busca el segundo título de su historia después de imponerse en forma invicta en Clásico Mundial de 2013. EFE

