Festival de Gijón premia al cineasta hispanocubano David Bim por ‘Al Oeste, en Zapata’

(Actualiza con los dos cineastas argentinos también premiados)

Gijón (España), 22 nov (EFE).- La película ‘Al Oeste, en Zapata’, del director hispanocubano David Bim, ganó este sábado el premio de mejor largometraje de la 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (España).

También fueron reconocidos los argentinos Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky por ‘Los bobos’, considerado el mejor largometraje de la competición FICX Premiere, sección que acoge el estreno en España de las películas de cineastas de prestigio y trayectoria consolidada.

El filme de Bim, ópera prima del director, documenta la forma de vida de un matrimonio con un hijo con discapacidad intelectual que sobrevive cazando caimanes y recolectando carbón en las ciénagas de Zapata (Cuba), una reserva protegida de la zona de Matanzas, durante la pandemia de la covid.

La cinta también obtuvo una mención especial del jurado de la sección de cine español.

‘Los Bobos’ es una película de suspense y crítica social sobre una banda criminal organizada, tercera película de la pareja de cineastas argentinos premiados en Gijón.

El español Ángel Santos fue galardonado como mejor director por ‘Así chegou a noite’, sobre el aislamiento de un escultor en una apartada zona rural de la costa gallega (noroeste español), que recibe la inesperada visita de una antigua amante.

El jurado otorgó los premios de mejor actriz a la rumana Eszter Tompa por su papel en ‘Kontinental 25’, y mejor actor al británico Ben Wishaw por su interpretación en ‘Peter Hujar´s Day’. EFE

