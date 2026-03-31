Festival de Mérida y Cátedra Vargas Llosa crean primer premio de teatro clásico en español

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Lima, 31 mar (EFE).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida (España) y la Cátedra Vargas Llosa presentaron este martes la primera edición del Premio de Teatro Clásico ‘Odiseo y Penélope’, un galardón destinado a reconocer textos teatrales inéditos de temática grecolatina escritos originalmente en español.

El premio, que lleva el nombre de la obra de teatro escrita por Mario Vargas Llosa con la que el Nobel de Literatura debutó sobre las tablas en el teatro romano de Mérida, fue presentado en Lima durante la celebración de un homenaje al escritor peruano con motivo de los 90 años de su nacimiento, titulado ‘Mario Vargas Llosa: El Perú Imaginado’.

La presentación del premio fue el colofón a una jornada en la capital peruana donde se realizaron una serie de conversaciones sobre la figura del autor peruano más universal, que también incursionó desde muy joven en la dramaturgia con distintas obras de teatro que llegó a representar él mismo.

El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, destacó que este premio «es un hito novedoso en el ámbito cultural, ya que no existe un galardón de estas características en el mundo», con un propósito de impulsar la creación dramatúrgica contemporánea inspirada en los grandes mitos y textos de la tradición grecorromana y grecolatina.

El premio reconocerá textos teatrales inéditos de temática grecolatina y grecorromana, cuyo ganador será anunciado durante la celebración del Festival de Teatro Clásico de Mérida de 2026, a celebrarse en el verano de España, con el objetivo de publicar, producir y estrenar la obra en la edición del mismo festival de 2027.

El plazo de presentación de los textos finalizará el 30 de junio de 2026, y el jurado estará presidido por la actriz y directora Magüi Mira, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, y también formarán parte Jesús Cimarro y Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, junto a otros jurados independientes.

«Para un autor y para un actor es una de las cosas más importantes el poder pisar esa arena milenaria donde hace más de 2.500 años ya se representaba teatro, y que también la pisó Vargas Llosa junto a Aitana Sánchez Gijón haciendo ‘Odiseo y Penélope’ en 2006», recordó Cimarro, al resaltar los 3.000 espectadores que entran en el teatro romano de Mérida.

El director del festival apuntó que el certamen también se celebra en otros teatros de España, con una extensión en Madrid, de modo que aspiran a que el texto ganador de la primera edición del premio también llegue a esas otras ciudades. «Con suerte, ojalá podamos también traerlo a Lima y a otros países de América Latina», añadió.

Por su parte, Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor y presidente de la Cátedra Vargas Llosa, explicó que este premio es una manera de abarcar la dramaturgia, una de las facetas literarias que más apasionaban a su padre desde que de joven fue por primera vez al teatro a ver ‘La muerte de un viajante’, de Arthur Miller.

El hijo del premio Nobel ahondó al señalar que Vargas Llosa llegó a asegurar que, si en los años 50 la actividad teatral hubiese sido más importante en la capital peruana, habría sido probablemente más dramaturgo que novelista.

Así, este premio, en cuya presentación hubo una lectura dramatizada de ‘Odiseo y Penélope’ por parte de los escritores Javier Valdés y Norma Martínez, quiere incentivar la creación teatral contemporánea, el diálogo con los clásicos y el apoyo a nuevas voces de la dramaturgia internacional, tendiendo un puente entre la tradición grecolatina y la escena actual. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo del Festival de Mérida para la difusión de este contenido.