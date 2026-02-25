Fidel Castro felicitó a Juan Carlos I por su «rápida y decidida» acción ante golpe del 23F

Madrid, 25 feb (EFE).- El expresidente cubano Fidel Castro envió, tras el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, al entonces rey Juan Carlos I, una carta donde reconocía su «rápida y decidida participación que imposibilitó que fuerzas que se oponen al progreso de su país alcanzaran sus objetivos».

Así se lee en uno de los documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno de España sobre ese golpe, y donde el expresidente cubano aseguraba que habían seguido «con atención la evolución de los sucesos que pusieron en peligro el normal desenvolvimiento de las instituciones constitucionales» del país.

Aquel 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso español al mando de un grupo de agentes de esa policía militarizada y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno en España.

Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias «para mantener el orden constitucional».

En los documentos desclasificados en el 45 aniversario de esta intentona golpista, aparece la carta enviada por Castro a Juan Carlos I, donde también le desea «que la evolución del proceso político español contribuya al esfuerzo en favor de la distensión y a la creación de un clima de paz y cooperación internacional».

Por su parte, el ahora rey emérito envió otra carta al difunto presidente cubano donde le agradecía el mensaje y coincidía en esos deseos de que se cree un «clima internacional de paz y cooperación que favorezca el desarrollo económico y social de las naciones».

También aprovecha para pedirle «que se mantengan e incrementen las cordiales relaciones» entre España y Cuba.

Castro es el único presidente iberoamericano que aparece en los documentos desclasificados, donde también están los intercambios con el Gobierno estadounidense por el «conflicto diplomático» surgido por las declaraciones del entonces secretario de Estado, Alexander Haig, quien dijo inicialmente que el fallido golpe de Estado donde era «un asunto interno» de España.

Eso causó tensión, pues fue interpretado en España como una muestra de indiferencia o incluso un apoyo velado de Washington a los golpistas.

La Reina Isabel II, «fuertemente impresionada»

La difunta Reina Isabel II también escribió a Juan Carlos I asegurando que quedó «fuertemente impresionada» por la intentona golpista, pero que «todos en Gran Bretaña» se tranquilizaron «al conocer el resultado final».

Además, le envía felicitaciones tanto al rey como «a todos los que han intervenido con éxito para proteger el orden constitucional».

El resto son recortes de las noticias en los periódicos de Argentina o México y también mensajes de los ministros de Exteriores de Alemania y Austria.

Además, hay un documento donde el entonces embajador español en Pekín, Felipe de la Morena, escribe al exministro de Exteriores José Pedro Pérez-Llorca para decir que el canciller chino había seguido «con enorme interés» los acontecimientos y le hizo «grandes alabanzas del temple y decisión de Su Majestad el Rey y de todo el pueblo español».

En esa misma carta también le habla de que el canciller venezolano José Alberto Zambrano, que estaba de visita en China, le «rogó» que le tuviera informado y luego le pidió que transmitiera «su felicitación muy calurosa». EFE

