Fieles bolivianos conmemoran el Viernes Santo con numerosas procesiones del Santo Sepulcro

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La Paz, 3 abr (EFE).- Los creyentes católicos en Bolivia viven este Viernes Santo un espacio de reflexión con la realización de diversas procesiones del Santo Sepulcro en las principales ciudades del país, en las que también participaron algunas autoridades nacionales y locales.

Las calles de La Paz, Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, Oruro y Potosí fueron escenario de los actos religiosos, que comenzaron en su mayoría a las 17:00 hora local (21:00 GMT), antecedidos por el Sermón de las Siete Palabras, la Adoración de la Cruz y la comunión sin consagración eucarística.

«Este es un acto de los más importantes que tiene la ciudad que refleja nuestra fe y devoción al Señor, con presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía, nos enseña que todo muere y todo resucita», declaró a los medios el alcalde de La Paz, Iván Arias.

En La Paz, la Procesión del Santo Sepulcro se desarrolló en medio de un espíritu que buscaba rescatar las costumbres de finales del siglo XVII, cuando el español José Gurruchaga y su esposa Rosalía Ruiz decidieron «replicar lo que se hacía en España» durante Semana Santa.

«La particularidad (en La Paz) es que, como es una procesión tradicional que data de siglos, hemos recuperado el circuito patrimonial replicando lo que se hacía en la colonia», dijo a EFE Rudy Aponte, miembro de la Cofradía del Santo Sepulcro.

Antes de la independencia de Bolivia, en 1825, los protagonistas de la procesión fueron las familias españolas de La Paz que, junto a las autoridades, eran las encargadas de organizar el recorrido, mientras que quienes llevaban la imagen religiosa eran indígenas.

Después de 1825, la ceremonia religiosa se realzó con la participación del presidente de la República, los ministros de Estado y otras autoridades locales, junto al obispo de la ciudad, seminaristas y las bandas del Ejército y la Policía.

En las décadas posteriores, ya iniciado el siglo XX, el acto religioso se enriqueció con la creación de la hermandad del Santo Sepulcro, ahora orden, que incorporó a caballeros con túnicas de colores que simbolizan el luto o el dolor, con cruces en sus atuendos y los rostros cubiertos con capuchas, al estilo ibérico.

Actualmente, a la imagen del Santo Sepulcro, en La Paz, la acompañan otras cuatro: el Señor de la Sentencia, el de las Caídas del Gólgota y la Virgen Dolorosa.

Desde que Bolivia se declaró Estado laico con la Constitución de 2009, la participación de las autoridades de Estado, el Ejército y la Policía no es una obligación, aunque esto cambió a partir de que el presidente boliviano, Rodrigo Paz expresó en diversos actos su religiosidad católica.

Asimismo, en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, se efectuó la procesión del Santo Sepulcro con la misma solemnidad y con la presencia de la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, y varias autoridades de la ciudad, una tradición que también tiene sus orígenes en la época colonial.

En Santa Cruz, Potosí y Oruro, la manifestación religiosa también aglutinó a la población local, que mantuvo una actitud de recogimiento durante el trayecto y en las paradas establecidas, en las que se elevaron oraciones y se recordó la Pasión de Jesucristo.

Las actividades de Semana Santa en Bolivia continuarán el sábado con la misa de la Vigilia Pascual y el domingo de Resurrección.EFE

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