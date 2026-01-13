Filipinas confirma diez muertos por deslizamiento en vertedero y busca 26 desaparecidos

Bangkok, 13 ene (EFE).- Al menos 10 personas murieron en Filipinas por el deslizamiento de tierra registrado el jueves pasado en un vertedero en la ciudad de Cebú, en el centro-sur del archipiélago, donde los equipos de rescate aún buscan este martes a 26 desaparecidos entre toneladas de escombros.

Los equipos de Cebú confirmaron a través de Facebook que hasta la noche del lunes habían encontrado 10 cadáveres en el área del vertedero de Binaliw, gestionado por el sector privado, cuyo cierre fue ordenado este martes por el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR, inglés) de Filipinas.

Este organismo gubernamental se ha comprometido a realizar «una investigación exhaustiva, imparcial y basada en pruebas para determinar las causas del incidente, las responsabilidades de las partes implicadas y los cambios necesarios para el futuro», según un comunicado.

El deslizamiento dejó al menos una decena de heridos, entre ellos siete que fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos.

Entretanto, continúan las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación en el terreno, en el que se habían registrado persistentes lluvias los días previos al incidente, así como otros deslizamientos en años anteriores que no dejaron víctimas mortales.

El alcalde de Cebú, Néstor Archival, indicó el sábado en otro escrito que los rescatistas habían detectado señales de vida entonces, algo que no se ha repetido en las últimas 48 horas.

Las autoridades han desplegado una grúa de 50 toneladas para hacer una excavación profunda y cuidadosa en el área, en la que también hay decenas de agentes haciendo de escolta policial y atendiendo a los familiares de las víctimas.

Los rescatistas se enfrentan a riesgos como escombros inestables y de emisiones de acetileno, lo que obligó a ajustar el perímetro de seguridad en este depósito, que se estima que recibe unas mil toneladas de residuos a diario.

Cuando se produjo el deslizamiento, «varios empleados» de manejo de residuos quedaron atrapados, por lo que las autoridades han desplegado a más de 300 funcionarios para atender la emergencia, según un boletín del centro comunitario de Cebú (CAPC).

La isla de Cebú, donde viven 5,4 millones de personas, fue sacudida en noviembre pasado por el tifón Kalmaegi, que dejó más de 110 muertos, y por un terremoto en octubre que se cobró la vida de al menos 72 personas. EFE

