Filipinas restablecerá el acceso a Grok tras polémica por imágenes sexualizadas

2 minutos

Bangkok, 21 ene (EFE).- Filipinas anunció este miércoles que restablecerá el acceso a Grok, la inteligencia artificial (IA) integrada en la red social X, después de que la compañía, del magnate Elon Musk, se comprometiera a eliminar la herramienta de manipulación de imágenes que levantó una polémica por permitir sexualizar fotografías.

«La compañía se comprometió a adaptar la herramienta (…) incluida la eliminación de funciones de manipulación de imágenes y contenido que permitían la creación de ultrafalsos y la exclusión total de contenido pornográfico, en particular material de abuso sexual infantil», apunta en un comunicado el Centro de Investigación y Coordinación de Delitos Cibernéticos (CICC) de Filipinas.

Las autoridades filipinas bloquearon la semana pasada el acceso a Grok después de que varios países -entre ellos Malasia, Reino Unido, Francia e Indonesia- aplicaran medidas similares en medio de una polémica motivada por la manipulación con este chatbot de fotografías de personas, desnudándolas sin consentimiento.

Una vez se reinstaure el acceso a Grok, por el momento sin fecha fijada, el CICC seguirá supervisando la aplicación para garantizar que cumple con las normas y regulaciones del país asiático, apunta el texto.

«Se espera que (representantes de) la CICC y xAI se reúnan formalmente para discutir la reanudación de la herramienta en el país», precisó Renato Paraiso, subsecretario del organismo filipino.

Tras la oleada de quejas y denuncias, X anunció el pasado jueves la desactivación de la herramienta con la que Grok podría editar «imágenes de personas reales con ropa reveladora».

Filipinas es, además, uno de los centros mundiales de la pornografía infantil en la red, a instancias de abusadores que viven a miles de kilómetros de distancia, una situación que dificulta la tarea de localizar a víctimas y detener a los responsables en el país asiático. EFE

nc/hp/rrt