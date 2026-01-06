Filipinas urge a evacuar a miles de personas por riesgo de erupción del volcán Mayón

2 minutos

Bangkok, 6 ene (EFE).- Las autoridades de Filipinas han urgido este martes a la evacuación de miles de personas que viven a menos de seis kilómetros del volcán Mayón, en el sur de la isla de Luzón, donde se encuentra la capital, Manila, debido al aumento del riesgo de una «erupción peligrosa».

En un boletín, el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) explicó que, tras detectar «una mayor tendencia a una erupción peligrosa», se ha elevado la alerta al nivel 3, que supone la evacuación de quienes residen a una distancia que las autoridades consideran insegura.

«La extrusión (salida) muy lenta de magma desgasificado superficial está en curso y su velocidad aumenta gradualmente. Es decir, se está produciendo una erupción magmática efusiva», dice el escrito.

En vista de ello, el Phivolcs advierte que hay mayores probabilidades de «flujos de lava peligrosos» y de una «actividad explosiva en cuestión de días o semanas», lo que pone en riesgo a las 20.000 personas que viven cerca de este monte.

Con la situación actual, las autoridades recomiendan a la aviación civil evitar rutas cercanas a la cima del volcán, el más activo de Filipinas.

Durante la noche del lunes, se registraron desprendimientos de rocas incandescentes desde la cima del emblemático volcán, cuya forma cónica casi perfecta es una de las atracciones principales de la provincia de Albay (isla de Luzón), y su capital Legazpi (unos 200.000 residentes) está solo a 11,2 kilómetros del Mayón.

En declaraciones a la agencia pública de noticias de Filipinas PNA, el director de Phivolcs, Teresito Bacolcol, indicó este martes que desde el 1 de enero ha aumentado la inestabilidad en el monte, que ha experimentado situaciones similares en el pasado.

En junio de 2023, otra alerta de nivel tres se prolongó durante seis meses y obligó a la evacuación de miles de residentes durante varios días, sin que se produjeran víctimas mortales, pero sí daños a zonas agrícolas.

Filipinas se asienta sobre el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, por lo que es escenario de una zona de gran actividad sísmica y volcánica. EFE

