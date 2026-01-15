Filmes de Argentina, Brasil, México y Colombia en la sección Forum de la Berlinale

3 minutos

Berlín, 15 ene (EFE).- Filmes de Argentina, Brasil, México y Colombia figuran entre las 32 películas que conformarán la sección Forum, dedicada al cine experimental, dentro de la 76ª edición de la Berlinale que comienza el 12 de febrero próximo, según un comunicado difundido este jueves por la organización.

El documental argentino ‘Forest up in the Mountain’, de Sofia Bordenave, cuanta la suerte del joven mapuche Rafael Nahuel, que muere a manos de la policía en 2017 en los bosques de la Patagonia, y reúne los elementos de la investigación, como la inspección del lugar y el juicio, en una observación minuciosa de las luchas por los derechos civiles y la narrativa de la historia.

La película brasileña ‘I Built a Rocket Imagining Your Arrival’, ópera prima de de Janaína Marques, presenta a Rosa, que a sus cincuenta y tantos años se encuentra en un escáner de resonancia magnética.

Recuerdos bonitos no parece haberlos, y comienza un viaje por carretera a través del paisaje y el subconsciente, en el que con la indomable madre (también en un intercambio de roles) y la imaginación, la rebelión queer se convierte en una delicada terapia.

En la coproducción mexicano-germano-canadiense ‘Everything Else Is Noise’, de Nicolás Pereda, la compositora Tere le abre la puerta a Rosa para una entrevista televisiva.

Los temas cambian rápidamente, se suman nuevas voces en una absurda y cómica obra de teatro intimista mexicana sobre hipocresía y la presunción en el mundo del arte y el vínculo único entre las mujeres.

‘Piedras preciosas’, ópera prima de Simón Vélez, una coproducción colombiano-portuguesa, narra la historia de Machado, que trabaja en Francia en la vendimia cuando recibe un difícil encargo -debe robar una esmeralda en su país natal, Colombia- con lo que arranca una trama que oscila con elegancia entre la codicia burguesa y las adversidades de la adquisición.

«Encontrar un acceso al mundo a través del cine, y volver al grano de la película, los píxeles, la fotografía, la mirada de la cámara, la banda sonora, las imágenes de archivo y, ahora cada vez más, a las imágenes virtuales y generadas por IA ocupa tanto a los cineastas independientes como a los que están más establecidos en el sistema, en el cine de autor y de género, en el cine de ficción y en el documental», señala la responsable de la sección, Barbara Wurm.

Para Wurm, «lo emocionante de esta edición, probablemente la más política en mucho tiempo, es la diversidad de formas cinematográficas con las que se abordan todos esos temas concretos que tanto duelen: el colonialismo existente y la opresión estructural de las poblaciones indígenas, la violencia contra las mujeres, los sistemas de corrupción, los abusos sociales».

«En contraposición a ello, se encuentran la autoexploración y, como ya ocurrió el año pasado, las afinidades electivas conscientes», añade.

Además, entre los proyectos anunciados por los organizadores de la sección Forum Expanded, dedicada a explorar los límites entre el cine y las artes visuales, figura tres cortometrajes: el documental colombiano ‘El León’, de Diana Bustamante; el también documental colombiano-portugués ‘Filme Pin’ de María Rojas Arias & Andrés Jurado (La Vulcanizadora), y el filme brasileño ‘Floresta do fim do mundo’, de Felipe M. Bragança y Denilson Baniwa. EFE

egw/rz/psh