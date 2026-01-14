Finlandia adquirirá minas antipersonales tras abandonar el tratado que las prohíbe

Helsinki, 14 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa de Finlandia anunció este miércoles que va a iniciar el proceso de adquisición de minas antipersonales y el adiestramiento para su uso del personal militar, después de que el país nórdico abandonara el pasado sábado el Tratado de Ottawa, la convención que las prohíbe.

«Los preparativos para iniciar el entrenamiento en minas antipersonales para reclutas y reservistas, así como para comenzar su producción nacional, se iniciarán de inmediato», señaló en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

Según Häkkänen, es importante que el país cuente con su propia capacidad de producción de este tipo de minas para garantizar la seguridad del suministro, por lo que va a iniciar próximamente un diálogo con la industria nacional de defensa.

La decisión de reintroducir las minas antipersonales como parte del arsenal de las Fuerzas de Defensa se basa, según el Ministerio, en las necesidades defensivas del país para afrontar el deterioro de la actual situación de seguridad a raíz de la guerra de Ucrania.

«La brutal y violenta guerra terrestre de Rusia en Ucrania demuestra que Rusia utiliza una gran cantidad de infantería sin importarle las bajas. Está claro que, a pesar del desarrollo tecnológico, el uso tradicional de la infantería ha mantenido su importancia», afirmó Häkkänen.

A su juicio, las minas antipersonales son necesarias debido a que los nuevos sistemas armamentísticos, entre ellos los drones, no han reemplazado por completo a las armas convencionales.

Tras su ingreso en la OTAN en 2023 a raíz de la guerra de Ucrania, Finlandia es el miembro de la Alianza Atlántica que comparte la frontera más larga con Rusia (1.340 kilómetros).

Finlandia fue uno de los últimos países de Europa occidental en ratificar el Tratado de Ottawa en 2012, una decisión que le obligó a retirar las miles de minas antipersonales diseminadas a lo largo de la frontera con Rusia desde los tiempos de la guerra contra la Unión Soviética.

Se calcula que antes de ratificar la convención, las fuerzas armadas finlandesas disponían de cerca de un millón de este tipo de minas, entre las instaladas en la línea fronteriza y las almacenadas en los arsenales. EFE

