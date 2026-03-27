Finlandia bloquea la venta de seis inmuebles a extranjeros por razones de seguridad

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Helsinki, 27 mar (EFE).- El Gobierno finlandés ha bloqueado la venta de seis propiedades inmobiliarias a ciudadanos no europeos por razones de seguridad nacional, informó este viernes el Ministerio de Defensa del país nórdico.

El titular finlandés de Defensa, Antti Häkkänen, denegó los permisos de compraventa amparándose en la Ley de Transferencias de Bienes Inmuebles que Requieren Autorización Especial, que permite bloquear aquellas operaciones inmobiliarias que puedan poner en peligro la seguridad nacional o dificultar la defensa del país.

Esta ley está dirigida especialmente a los posibles compradores de bienes inmuebles en territorio finlandés procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea (UE) o al Espacio Económico Europeo (EEE).

En este caso, los compradores eran ciudadanos o empresas de Rusia, Uzbekistán, China y Canadá y planeaban adquirir las propiedades para usos comerciales, residenciales o recreativos, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Tres de los inmuebles están ubicados muy cerca de la frontera suroriental con Rusia, en las localidades de Imatra, Savonlinna y Parikkala, mientras que el resto se encuentran en los municipios de Raseborg y Sysmä (sur) y Kittilä (norte).

Según el comunicado, la compra de inmuebles en Finlandia por parte de ciudadanos o empresas no europeos puede servirles para establecerse en el país o para socavar la capacidad de actuación de las autoridades públicas.

«Por ese motivo no permitiremos adquisiciones inmobiliarias cuando no podamos descartar una amenaza a la seguridad nacional, la defensa del territorio, la seguridad fronteriza y la seguridad del suministro», afirmó Häkkänen.

Finlandia ha intentado limitar por razones de seguridad las adquisiciones de propiedades por parte de ciudadanos rusos y de otros países no comunitarios después de que Moscú lanzara su guerra de agresión sobre Ucrania en febrero de 2022. EFE

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