Finlandia entregará a Ucrania un nuevo paquete de armas valorado en 98 millones de euros

1 minuto

Helsinki, 16 ene (EFE).- El Gobierno de Finlandia anunció este viernes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 98 millones de euros, el trigésimo primero desde el inicio de la invasión rusa de febrero de 2022, lo que eleva a 3.100 millones el monto total de la asistencia finlandesa a Kiev.

«Esta vez hemos elaborado en un plazo acelerado un paquete que ayudará a satisfacer las necesidades más urgentes del momento», afirmó en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

«Finlandia seguirá apoyando a Ucrania con material de defensa, ya que es la manera más eficaz de promover el establecimiento de una paz justa», añadió el ministro.

Häkkänen señaló asimismo que el programa del Gobierno finlandés de adquisición de material militar fabricado por empresas de defensa del país nórdico para ser enviado a Ucrania avanza este año según lo previsto.

Según el Ministerio de Defensa, no se facilitará más información sobre el contenido específico, el método de entrega o el calendario de la ayuda para garantizar la seguridad del envío.

Finlandia, país vecino de Rusia, es la sexta nación que más ayuda ha aportado a Ucrania en relación con su Producto Interior Bruto (PIB) desde el inicio de la guerra, solo por detrás de Dinamarca, Estonia, Lituania, Letonia y Suecia, según datos del Instituto de Kiel alemán. EFE

jg/alf