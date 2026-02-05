Finlandia enviará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar de 43 millones de euros

2 minutos

Helsinki, 5 feb (EFE).- El Gobierno de Finlandia anunció este jueves el envío a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 43 millones de euros, el trigésimo segundo desde el inicio de la invasión rusa de febrero de 2022, lo que eleva a 3.200 millones el monto total de la asistencia finlandesa a Kiev.

En esta ocasión, el paquete incluirá material de defensa de fabricación finlandesa adquirido en el marco del programa del Ministerio de Defensa finlandés en apoyo a Ucrania, según indicó el Gobierno en un comunicado.

«Finlandia seguirá apoyando a Ucrania mediante el suministro de material de defensa según lo previsto. Además de nuestros paquetes de ayuda, también participamos en varias coaliciones destinadas a desarrollar y fortalecer las propias capacidades de Ucrania», dijo en el comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

«Queremos hacer nuestra parte para garantizar que Ucrania tenga el derecho y la capacidad de defenderse», añadió Häkkänen.

Según el Ministerio de Defensa, a la hora de confeccionar este paquete de ayuda militar se han tenido en cuenta tanto las necesidades de Ucrania como los recursos disponibles en las Fuerzas Armadas finlandesas.

Como en ocasiones anteriores, el Gobierno finlandés no quiso facilitar más información sobre el contenido específico, el método de entrega o el calendario de la ayuda para garantizar la seguridad del envío.

Finlandia, país vecino de Rusia, es la sexta nación de la Unión Europea (UE) que más ayuda ha aportado a Ucrania en relación con su Producto Interior Bruto (PIB) desde el inicio de la guerra, solo por detrás de Dinamarca, Estonia, Lituania, Letonia y Suecia, según los últimos datos del Instituto de Kiel alemán. EFE

