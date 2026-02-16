Finlandia establecerá un centro de mando de la OTAN en Laponia para reforzar el Ártico

2 minutos

Helsinki, 16 feb (EFE).- El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, anunció este lunes que Finlandia establecerá en Rovaniemi, la capital de Laponia, el centro de mando multinacional de las Fuerzas Terrestres de Avanzada de la OTAN (FLF, por sus siglas en inglés) para reforzar la presencia aliada en el Ártico.

«Éste es un paso más hacia el fortalecimiento de la disuasión y la defensa de la OTAN en el Alto Norte y la región del Ártico», afirmó en un comunicado Häkkänen, cuyo país ingresó en la Alianza en abril de 2023 tras décadas de neutralidad militar, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Según el ministro, este centro de mando permanente, ubicado cerca del círculo polar ártico, contará con «varias docenas» de militares de distintos países aliados, y sus actividades contribuirán a mejorar la preparación defensiva y la interoperabilidad de las tropas aliadas.

«Las actividades del grupo de combate de las FLF de Finlandia se centrarán en el norte del país, principalmente en Rovaniemi y Sodankylä. Considerando las sinergias y la capacidad de apoyar las actividades, Rovaniemi es la mejor ubicación para su centro de mando», señaló Häkkänen.

Las FLF de Finlandia estarán comandadas por Suecia, el último país que ingresó en la Alianza hace dos años, y en ellas participarán también las demás naciones nórdicas (Dinamarca, Noruega e Islandia), así como Reino Unido y Francia.

Según el ministro, las tropas de estos países se desplazarán a Finlandia para realizar maniobras militares junto a las fuerzas finlandesas «y según lo requiera la situación de seguridad».

Si empeorase la seguridad en la región, la presencia de las tropas aliadas podría ampliarse hasta alcanzar el tamaño de una brigada (entre 3.000 y 5.000 soldados).

Además de este nuevo centro de mando, Finlandia cuenta con un subcomando terrestre de la OTAN para el norte de Europa que está ubicado en la ciudad de Mikkeli, a apenas 100 kilómetros de la frontera con Rusia. EFE

