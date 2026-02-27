Finlandia recomienda a sus ciudadanos que eviten viajar a Israel, Palestina e Irak

Helsinki, 27 feb (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Finlandia recomendó este viernes a sus ciudadanos que eviten los viajes innecesarios a Israel, Palestina e Irak por las crecientes tensiones en la región.

El ministerio finlandés alertó en un comunicado de que las tensiones en Oriente Medio se ha recrudecido en los últimos días y la situación podría prolongarse «durante mucho tiempo».

En el caso de Israel, el ministerio advirtió de que el riesgo de que se produzcan ataques con misiles, drones y atentados terroristas sigue siendo elevado y no descarta el estallido de hostilidades.

Explicó que existe un riesgo de que las crecientes tensiones entre Israel e Irán puedan escalar de nuevo y desembocar en una confrontación militar, como la que tuvo lugar tras los ataques masivos ataques aéreos israelíes contra instalaciones militares y nucleares iraníes en junio de 2025.

«Es posible que se produzcan cambios repentinos en el tráfico aéreo. Manténgase informado en todo momento de la ubicación del refugio más cercano. Siga las instrucciones de las autoridades locales», señaló el comunicado.

Además, hay una amenaza de que Israel vuelva a realizar operaciones militares a gran escala en la Franja de Gaza si la implementación del plan de paz estadounidense no avanza, lo que podría desencadenar un contraataque con cohetes y misiles por parte de Hamás y otras organizaciones afines.

Por todo ello, el Ministerio finlandés también recomendó evitar «todo tipo de viajes» a las zonas fronterizas israelíes con Gaza, Líbano y Siria, así como a los territorios palestinos e Irak, mientras que aconsejó precaución a quienes viajen a Omán, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos. EFE

