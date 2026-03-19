Finnair cancela hasta julio sus vuelos a Doha por el conflicto de Oriente Medio

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Helsinki, 19 mar (EFE).- La aerolínea finlandesa Finnair prolongará hasta el 2 de julio la cancelación de vuelos a Doha y hasta el 29 de marzo los de Dubái debido al «agravamiento de la situación de seguridad en Oriente Medio», según informó este jueves la compañía en un comunicado.

«No tiene sentido que ni nuestros clientes ni nosotros sigamos en la incertidumbre, ya que la situación no parece mejorar de forma significativa. Así que hemos decidido cancelar los vuelos a Doha hasta principios de julio», afirmó a la televisión estatal YLE la directora de Comunicación de Finnair, Päivyt Tallqvist.

En la práctica, la suspensión hasta finales de marzo de los vuelos a Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), significa que Finnair no reabrirá esta ruta hasta el próximo 25 de octubre, ya que se trata de un destino de la temporada invernal donde vuela sólo entre octubre y marzo.

La aerolínea finlandesa advirtió de que no podrá recolocar en rutas alternativas a todos los clientes que ya hayan comprado billetes a estas dos ciudades debido a la falta de disponibilidad de vuelos comerciales, por lo que recomendó a los afectados que soliciten el reembolso de los billetes.

Asimismo, señaló que no sobrevolará «hasta nuevo aviso» el espacio aéreo de Irán, Irak, Israel y Siria por motivos de seguridad y seguirá de cerca las recomendaciones de las autoridades.

Finnair canceló de forma progresiva sus vuelos a Catar y EAU después de que Estados Unidos e Israel lanzasen una ofensiva militar contra Irán a finales de febrero, a la que Teherán ha respondido bombardeando varios países de la región. EFE

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