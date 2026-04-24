FINUL anuncia muerte de casco azul indonesio por heridas recibidas en ataque en el Líbano

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El Cairo, 24 abr (EFE).- La Fuerza de la ONU en el Líbano (FINUL) lamentó este viernes el fallecimiento de un casco azul indonesio en un hospital de Beirut debido a las heridas recibidas en un ataque en el sur del Líbano el pasado 29 de marzo.

En un comunicado, la FINUL expresó que «lamenta el fallecimiento hoy del cabo Rico Pramudia, quien resultó gravemente herido tras la explosión de un proyectil en su base en (la localidad meridional libanesa de) Adchit Al Qusayr la noche del 29 de marzo».

«El cabo Pramudia, de 31 años, falleció trágicamente a causa de sus heridas en un hospital de Beirut», detalló.

Exigió, una vez más, que «todos los actores» de la guerra en el Líbano, en alusión a Israel y el grupo libanés chií Hizbulá, «cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de la ONU en todo momento».

Consideró, asimismo, que «los ataques deliberados contra el personal de mantenimiento de la paz constituyen graves violaciones» del derecho internacional «y pueden constituir crímenes de guerra.

En ese ataque en Adchit Al Qusayr, en el que resultó herido Pramudia, otro casco azul indonesio perdió la vida por la explosión de un proyectil en una posición de la FINUL.

El 30 de marzo, pocas horas después de esa explosión, la FINUL anunció la muerte de otros dos de sus miembros a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo cerca de la localidad de Bani Hayyan, también en el sur del país mediterráneo.

El pasado miércoles, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el fallecimiento de un segundo casco azul francés de la FINUL que había resultado herido de gravedad en un incidente en el que murió en el acto un primer soldado, una emboscada que París atribuyó a Hizbulá. EFE

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