Firmas china y canadiense incorporarán en Ecuador más de 4.000 barriles de petróleo al día

2 minutos

Quito, 13 ene (EFE).- El hallazgo de tres nuevos pozos en la amazonía ecuatoriana por parte de las firmas Andes Petroleum Ecuador (con capital chino) y Gran Tierra Energy (canadiense) sumarán más de 4.000 barriles diarios de petróleo a la producción nacional, informó este martes el Ministerio de Ambiente y Energía.

Andes Petroleum completó las pruebas iniciales en el pozo exploratorio Johanna Sur 1, ubicado en el suroeste del Bloque 62 – Tarapoa, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, el cual aportará en promedio con 650 barriles por día, señaló en un comunicado.

Por otro lado, la empresa privada Gran Tierra Energy cumplió con sus compromisos exploratorios en el bloque 50 – Charapa (Sucumbíos), que arrojaron resultados positivos al descubrirse dos pozos productores.

El pozo Conejo A-01 aportará un promedio de 2.100 barriles diarios. Las pruebas iniciales contemplan un crudo con calidad de media de 26 grados API, una escala que mide la densidad relativa del petróleo crudo con respecto al agua.

Mientras que en el pozo Conejo A-02 los resultados iniciales prevén una contribución a la cifra nacional de petróleo de 1.500 barriles de crudo por día con una calidad de 29º API.

La empresa de origen canadiense Gran Tierra Energy mantiene operaciones en los bloques 50-Charapa, 51-Chanangue y 89-Iguana.

Andes Petroleum opera el 62-Tarapoa.

De acuerdo con el Ministerio, en 2026 el Gobierno Nacional mantendrá un lineamiento concreto en cuanto a la industria petrolera, el cual se centra en aumentar la exploración y la producción de manera sostenida, con un enfoque de sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes amazónicos.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y financia parte del presupuesto general del Estado. EFE

