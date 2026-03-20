Firpo y Alianza se juegan el segundo lugar en duelo de técnicos extranjeros en El Salvador

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San Salvador, 20 mar (EFE).- Luis Ángel Firpo y Alianza se juegan el fin de semana el segundo lugar del torneo Clausura salvadoreño con un mano a mano simultáneo en los banquillos entre el costarricense Marvin Solano y el argentino Ernesto Corti.

Los Toros del Firpo, de Solano, suman 26 puntos y se encuentran muy lejos del primer lugar. Los Tigrillos del Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) con 33 unidades, por lo que luchan por mantenerse en el segundo puesto.

Entre tanto, los Albos del Alianza de Corti ocupan la tercera posición con 25 puntos por encima del Municipal Limeño y de Inter FA en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, con 24.

El partido se jugará juego se disputará el domingo en la calurosa ciudad de Usulután, en el oriente del país, y revivirá la final del torneo Apertura 2025 en la que los Toros se impusieron a los albos en tanda de penaltis por 5-4.

El FAS, dirigido por el mexicano Adrián Sánchez, recibirá también el domingo al Fuerte San Francisco, décimo con 9 puntos.

Los de Sánchez buscan, además de continuar líderes del torneo, mantener su invicto para cerrar la fase regular de la liga sin juegos perdidos.

En la jornada se jugarán cinco de seis partidos. El juego entre Hércules y los Emplumados del Águila está programado para el miércoles 25.

La lucha por la clasificación de goleadores, el delantero salvadoreño Emerson Mauricio, del Inter, lidera con 11. Le siguen el colombiano Carlos Bogotá (Platense), su compatriota nacionalizado salvadoreño Cristian Gil (Firpo) con 9 y 7 goles, respectivamente.

– Programación de la decimocuarta jornada:

21.03:

Cacahuatique-Inter e Isidro Metapán-Municipal Limeño

22.03:

Platense-Zacatecoluca, Firpo-Alianza y FAS-Fuerte San Francisco. EFE

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